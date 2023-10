Bahia recebe o Inter com tabu de 10 anos e de olho no meio da tabela | A TARDE

O Bahia entra em campo nesta quarta-feira, 18, contra um adversário que ainda não briga contra o rebaixamento, mas o Tricolor pode embolar a tabela e colocar o Internacional nesta condição. A Arena Fonte Nova, que tem uma das melhores médias de público do Brasileirão, será o palco para o duelo que decidiu o título de 1988, mas dessa vez pela 27ª rodada.

Após vencer o Goiás por 6 a 4 em um jogo maluco, o técnico Rogério Ceni precisa corrigir os erros defensivos de sua equipe para emendar o segundo resultado positivo seguido. Além disso, é necessário quebrar uma sequência ruim no confronto contra o Colorado, que não perde para o Bahia em Salvador desde 2013. Na ocasião, o Tricolor venceu por 2 a 0 com gols de Feijão e Fernandão.



Ex-jogador do Internacional, o lateral-direito Gilberto revelou a preocupação da comissão técnica do Bahia com o sistema defensivo, mas garantiu que o tempo de preparação para este confronto foi importante. “O treinador cobrou bastante da gente. Tivemos bastante tempo para trabalhar, treinamos a parte defensiva. Esse tempo foi importante. A comissão chegou há pouco tempo e esperamos minimizar os erros e estar mais sólidos”, disse em entrevista coletiva.



Do outro lado, o Internacional curou a “ressaca” da eliminação na semifinal da Libertadores com vitória em casa no clássico Grenal, vencido por 3 a 2 com gols de Valencia, Wanderson e Alan Patrick. Além disso, o Colorado renovou o contrato com o volante Gabriel, que está entre os relacionados para o jogo contra o Bahia.



Capitão retorna



O zagueiro Kanu, capitão do Bahia, volta a ficar à disposição após cumprir suspensão e deve voltar ao time na vaga de Gabriel Xavier. Fora esse retorno, Rogério Ceni não deve fazer outras alterações na equipe que começou o jogo contra o Goiás.



Escalação provável: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano, Yago Felipe e Cauly; Ademir e Everaldo.



Muitos desfalques



O técnico Eduardo Coudet não poderá contar com nove atletas do elenco do Inter, sendo quatro titulares. O goleiro Rochet, o volante Johnny e o atacante Valencia estão com suas respectivas seleções, enquanto o lateral-esquerdo Renê está suspenso. Os substitutos devem ser Keiller, Dalbert, Gabriel e Luiz Adriano.



As outras cinco baixas são: Aránguiz, que está com a seleção chilena, Thauan Lara e Matheus Dias, que disputarão os Jogos Pan-Americanos no Chile e Nico Hernández e Igor Gomes que também estão suspensos.



Escalação provável: Keiller; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Dalbert; Gabriel, Bruno Henrique e Maurício; Wanderson, Alan Patrick e Luiz Adriano.



FICHA TÉCNICA



Bahia x Internacional, 27ª rodada do Brasileirão



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador



Data: Quarta-feira, 17/10/2023



Horário: 21h30



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Renan Aguiar da Costa (CE)



VAR: Wagner Reway (FIFA/PB)



Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano, Yago Felipe e Cauly; Ademir e Everaldo



Internacional: Keiller; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Dalbert; Gabriel, Bruno Henrique e Maurício; Wanderson, Alan Patrick e Luiz Adriano