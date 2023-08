Bahia recebe o RB Bragantino pela abertura do returno da Série A

Na briga para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia enfrenta o RB Bragantino, na tarde deste domingo, 20, às 16h, na Arena Fonte Nova, em partida de estreia do segundo turno.

Os comandados do técnico Renato Paiva entram em campo com a pressão e a necessidade de melhorar o desempenho obtido até o momento, onde briga para não cair para a Série B. Durante boa parte do primeiro turno, o Esquadrão flertou com as quatro últimas posições, estando dentro dela em três ocasiões (2ª, 16ª e 17ª rodada).

Atualmente, o Tricolor soma menos pontos do que jogos, com 18 pontos em 19 partidas, os números do ataque também não são bons, com apenas 18 gols feitos. Para essa partida, o Tricolor tem a opção de repetir pela terceira vez seguida a escalação dos 11 iniciais.

“Não tem o que fazer, é continuar trabalhando. Nosso time tem qualidade, cria, acho que falta tranquilidade na parte final do campo. No segundo turno vai ser diferente, vamos marcar mais gols. Vamos fazer o possível para tirar o Bahia dessa situação”, disse Rafael Ratão.

Massa Bruta

Pelo lado do Bragantino, a equipe busca uma vaga no G-4. Atualmente, o time comandado pelo português Pedro Caixinha ocupa a 5° colocação na tabela, com 32 pontos e 27 gols marcados.

Em seu elenco, o Massa Bruta conta com o meia Eric Ramires, criado na base do time baiano, que tem ajudado o clube paulista a buscar as primeiras colocações na elite do futebol nacional.

“Sabemos que o ponto fica mais caro no segundo turno. Não acompanhei o Bahia ao longo de todo o primeiro turno, mas, dos jogos que vi, foi uma equipe que gosto de ver jogar, tem uma ideia clara, tem bons jogadores, mas tem passado por um momento em que os resultados não acontecem”, disse o treinador Pedro Caixinha.



Ficha Técnica:

Bahia x Bragantino - 20ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 20 de agosto, domingo, às 16h

Local: Arena Fonte Nova

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, Marcia Bezerra Lopes Caetano e Bruno Pereira Vasconcelos

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Cauly; Rafael Ratão, Everaldo e Ademir. Técnico: Renato Paiva

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Luan Patrick e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho; Vitinho, Sorriso e Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha