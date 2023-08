Bahia retorna aos treinos e Citadini despista sobre titularidade

O elenco comandado pelo técnico Renato Paiva voltou aos treinamentos na manhã desta quarta-feira, 30, visando o duelo contra o Vasco, programado para domingo, 3, às18h30, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

Durante o treinamento, os atletas participaram de atividade na academia e também no campo, onde o comandante realizou um trabalho tático e campo reduzido.

O zagueiro David Duarte e o meia Cauly deram continuidade ao tratamento no departamento médico do clube.

Por falar no número 8 do Esquadrão, o possível substituto do atleta preferiu deixar o suspense no ar. “Sabemos da qualidade de Cauly, um dos principais jogadores do grupo e que faz excelente campeonato. Mister não falou nada, mas estou trabalhando forte para, se escolhido, ajudar o Bahia”, disse o meia atacante Léo Citadini.

Apesar de não confirmar sua presença no time titular, o número 18 do Tricolor falou da expectativa para o duelo contra o Vasco.

“Será um jogo muito difícil, confronto direto. Serão três jogos assim. Vencer é muito importante para sair dessa zona e buscar coisas grandes. Fazer vale a força da torcida, do estádio”.

Após a atividade desta quarta-feira, o elenco Tricolor volta aos treinamentos nesta quinta-feira, 31, quando será dada continuidade a sua preparação para o encontro com o time do Rio de Janeiro.