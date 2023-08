Bahia se reapresenta após empate, e terá semana inteira de preparação

O elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta segunda-feira, 31, no centro de treinamento Evaristo de Macedo, após o jogo contra o São Paulo, no domingo, pela 17ª rodada do Brasileirão. O empate sem gols aumentou a seca de vitórias do Tricolor na competição, são seis partidas consecutivas sem vencer.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos diante do São Paulo fizeram um trabalho regenerativo, com uma intensidade menor, para se recuperarem do esforço aplicado na partida. O restante do elenco treinou normalmente sob o comando do técnico Renato Paiva.

O atacante Biel, que está fora desde a lesão na coxa que sofreu na partida contra o Santos, pela Copa do Brasil, realizou um treinamento específico de transição.

O Bahia volta aos treinamentos nesta terça-feira, 1, para seguir a preparação para encarar o América-MG, adversário direto na luta contra o rebaixamento. O confronto da 18ª rodada está programado para domingo, 6, às 18h30, na Arena Fonte Nova.