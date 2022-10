Bahia segue preparação para a partida contra o Guarani

O treinador tricolor Eduardo Barroca promoveu um treino tático, nesta terça-feira, 25, no CT Evaristo de Macêdo. Durante a preparação, Davó treinou na vaga de Daniel e pode ser o substituto para a partida de sexta-feira, 28, contra o Guarani. O camisa 10 tricolor está suspenso após ter recebido o seu terceiro cartão amarelo no jogo contra o Vila Nova, no último sábado, 22.

Os jogadores iniciaram as atividades treinando a parte técnica no campo 1 da Cidade Tricolor, depois Barroca definiu três times e iniciou um treino tático, voltado para aprimorar saída de bola e construção ofensiva.

Matheus Bahia treinou normalmente e deve ficar a disposição de Barroca para a partida que pode garantir o acesso diante do Guarani. Já o goleiro Matheus Teixeira, que segue em fase de transição, também participou das atividades com bola.

O atacante Ytalo, que ficou de fora das duas últimas partidas por opção técnica, segue treinando normalmente, como outros jogadores que não estão sendo relacionados, a exemplo de Borel e Zé Vítor.

O tricolor volta a treinar na tarde desta quarta-feira, 26, também no CT Evaristo de Macêdo.