Bahia tem a torcida mais fanática do país, diz pesquisa | A TARDE

A paixão do torcedor do Bahia nas arquibancadas é reconhecida nacionalmente. E de acordo com a pesquisa realizada pela Quaest/CNN/Itatiaia, a fiel torcida lidera o ranking de mais fanática do Brasil, tendo Sport e Flamengo fechando o top 3.

Segundo o levantamento realizado, o Esquadrão de Aço tem os torcedores mais fanáticos do país, com 47%. O Sport vem em segundo no ranking com, 41%. A maior torcida do país, a do Flamengo, vem em terceiro, com 38% que se consideram torcedors fanáticos do clube. Em 2023, o Esquadrão ocupou a segunda posição, com 43%.

Um dos reflexos dessa paixão, é o crescimento de sócios torcedores do Bahia. O clube azul, vermelho e branco quebrou o recorde com o maior número de sócios da Região Nordeste, com 72 mil associações.

Ainda de acordo com a pesquisa, nenhum clube do país possui mais de 50% dos torcedores que se dizem fanáticos. Em relação a outras rivalidades nacionais, Atlético e Internacional possuem mais torcedores fanáticos, em relação aos arquirrivais Cruzeiro e Grêmio. O Galo tem 33%, contra 27% da Raposa. Na dupla Gre-nal, o Colorado tem 27%, enquanto o Tricolor possui 24%.

A pesquisa ouviu 6.373 pessoas no total, sendo 5.023 entrevistas aprofundadas com torcedores de 278 cidades e 714 jovens de 7 a 15 anos. A coleta foi realizada entre 27 de abril e 1º de maio de 2024, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados. A margem de erro estimada é de 1,4 ponto percentual, com nível de confiabilidade de 95%.

Torcedores mais fanáticos do Brasil em 2024:

1º) Bahia: 47%

2º) Sport: 41%

3º) Flamengo: 38%

4º) Vasco: 34%

5º) Atlético-MG: 33%

6º) Palmeiras: 30%

7º) Internacional e Cruzeiro: 27%

9º) São Paulo: 26%

10º) Grêmio e Corinthians: 25%

12º) Botafogo: 21%

13º) Santos: 17%

