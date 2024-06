Bahia tem interesse em repatriar meio-campista, diz comentarista | A TARDE

Um velho conhecido do torcedor tricolor pode retornar e defender as coresdo Bahia em 2024. De acordo com informações do comentarista Caio Leony, o volante Flávio Medeiros está no alvo do Esquadrão para a próxima janela de transferfências, no mês de julho.

O meio-campista está emprestado ao Al-Taawoun-SAU pelo Trabzonspor-TUR. Como está em fim de contrato com o clube turco, poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Repatriar Flávio não será fácil, pois o Esquadrão terá a concorrência de Cruzeiro, Fluminense e Vasco da Gama.

Natural de Santos, Flávio Medeiros da Silva tem 28 anos e foi formado na base do Vitória, onde jogou por duas temporadas e venceu o Campeonato Baiano de 2016. Em seguida, foi para o futebol paulista, onde atuou por Ferroviária e Santo André. Fora do país, jogou por Trabzonspor e Giresunspor, da Turquia, além do Al Taawon, da Arábia Saudita.

Flavio chegou ao Bahia em 2018 e defendeu o clube por três temporadas. Ele vestiu a camisa tricolor em 95 oportunidades, com quatro gols marcados. Ele conquistou os Campeonatos Baianos de 2019 e 2020.

