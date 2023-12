Bahia tenta repetir feito de 2013 para escapar da degola; entenda | A TARDE

Não era o cenário que o torcedor imaginava, muito menos, que queria viver, porém, para aqueles que estão 100% desacreditados na permanência do Bahia para Séria A 2024, pode tentar se apegar ao feito de 2013, quando, naquela época, o Esquadrão escapou da degola na última rodada da competição.

Por coincidência, ou não, em 2013, assim como desta vez, a decisão também foi diante de um time mineiro. Há 10 anos, o Tricolor de Aço enfrentava o Cruzeiro ,principal rival do Atlético-MG, e adversário que o Bahia precisará derrotar nesta quarta-feira (6), para aumentar as chances de seguir na elite do futebol brasileiro.

Com uma situação tão crítica e arriscada quanto o a da atual temporada, em 2013, o time baiano superou os mandantes e, com gols de Marquinhos e Anderson Talisca, derrotou o campeão da época, por 2 a 1, diante de um Mineirão lotado. Naquela ocasião, o Tricolor saiu da zona de perigo e encerrou a competição nacional em 12ª lugar, após uma campanha com 12 vitórias, 12 empates e 14 derrotas, sob comando do técnico Cristóvão Borges.

Este ano, o Bahia vai tentar repetir o feito tendo a seu favor a vantagem de jogar dentro de casa, com o apoio da torcida. Entretanto, precisar ficar atento às partidas de Santos e Vasco, que também brigam para escapar do rebaixamento.