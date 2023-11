Bahia terá retorno do volante Rezende contra o Cruzeiro | A TARDE

O técnico Rogério Ceni terá um retorno importante para o meio de campo Tricolor. Após cumprir suspensão por acumulo de cartões, o volante Rezende estará a disposição para o compromisso diante do Cruzeiro, marcado para esta quarta-feira, 25, no Mineirão, às 20h, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Inclusive, o camisa 5 do Esquadrão de Aço foi advertido com cartão amarelo nos jogos contra o Flamengo, Goiás e Internacional. O jogador é peça importante na transição ofensiva.

Rezende tem 43 partidas pelo Bahia na atual temporada, sendo 41 na condição de titular. Desde a chegada do técnico Rogério Ceni, no triunfo fora de casa por 4 x 2 diante do Coritiba, o meio-campista foi titular em todos os jogos.

Vindo de três triunfos seguidos, o Bahia é o 13º colocado na tábua de classificação da Série A, com 31 pontos somados em 28 jogos disputados.