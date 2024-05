Bahia terá semana livre de trabalho; adversário terá jogo decisivo | A TARDE

Após o importante triunfo por 2 a 1 de virada frente ao Botafogo fora de casa, o elenco do Bahia terá a semana livre de trabalhos pela frente. A tendência é que a equipe faça quatro sessões de treinamentos, já que terá dois dias de folga. A agenda semanal ainda será divulgada. Porém o RB Bragantino, próximo adversário pelo Brasileirão, virá desgastado.

A equipe do técnico português Pedro Caixinha terá um jogo decisivo diante do Racing Club-ARG, nesta quarta-feira, 8, em Bragança Paulista, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os argentinos lideram o grupo H, enquanto e o Massa Bruta é o segundo colocado. Como o Braga visa a primeira colocação da chave, a partida é vista como decisiva.

Por isso, o time do interior paulista só terá apenas um dia de treinamento em preparação para o duelo contra o Esquadrão de Aço, que será no próximo domingo, 12, às 18h30, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Há quatro jogos sem perder e vindo de duas vitórias seguidas, o Tricolor é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos somados. O Líder Athletico tem o mesmo número de pontos, porém com melhor saldo de gols.

