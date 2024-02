Bahia trabalha com foco no River-PI; Rezende e Cittadini treinam | A TARDE

Sem perder tempo, o elenco do Bahia voltou as atividades no CT Evaristo de Macedo. O foco do time azul, vermelho e branco é o confronto diante do River-PI, marcado para este sábado, 10, às 16h, no Albertão, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

Os atletas que atuaram na goleada contra o Itabuna fizeram atividades alternadas na academia e no setor de fisioterapia. O restante do grupo iniciou os trabalhos nesta quinta-feira, 8, com exercícios de ativação na academia.

Na sequência, os jogadores participaram de um treino técnico, onde o grupo foi dividido em três times com cinco jogadores, com a utilização de três traves e três goleiros.

Na segunda parte da atividade, os meio-campistas Rezende e Léo Cittadini trabalharam normalmente. Rogério Ceni dividiu dois times para fazer um treinamento tático em metade do campo.

A última atividade será realizada na Cidade Tricolor na manhã desta sexta-feira, 9. Na sequência, a delegação embarca para Teresina.