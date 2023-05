Bahia treina pela última vez antes de encarar o Inter; veja escalação

O Bahia finalizou a preparação para enfrentar o Internacional. A partida será realizada neste domingo, 28, às 16h, no Estádio Beira-Rio. O duelo é válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Depois de um trabalho de preparação física realizado na academia do clube, o técnico Renato Paiva testou a provável escalação titular para o jogo e passou orientações aos atletas. A atividade foi encerrada após 40 minutos.

Para a partida, o técnico Renato Paiva terá os reforços do zagueiro Kanu e do volante Rezende, que voltam a ser opções após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O Tricolor deve entrar em campo com: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte (Vitor Hugo) e Rezende; Jacaré, Acevedo, Thaciano, Cauly e Ryan; Biel e Everaldo

Na 13ª colocação da tabela, com sete pontos, o Bahia pode terminar a rodada mais próximo da primeira página ou da zona do rebaixamento. O adversário gaúcho tem a mesma pontuação do Tricolor.