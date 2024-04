Bahia treina pênaltis e encerra preparação para encarar o Náutico | A TARDE

Após perder o título do Baianão, o Bahia encerrou a preparação para encarar o Náutico, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo está marcado para as 21h30 desta quarta-feira, 10, na Arena Fonte Nova.

No treino desta terça, 9, o treinador Rogério Ceni separou o elenco em duas equipes e um coringa para realização de um treinamento técnico. Depois, novamente com dois grupos à disposição, a comissão técnica fez um trabalho com lances de bola parada. Todos os atletas, em seguida, treinaram cobranças de pênaltis.

O lateral Ryan e o volante Acevedo trabalharam na academia. Já o atacante Everaldo segue realizando um treino físico e técnico especial.

O jogo desta quarta, 10, é eliminatório e em caso de empate, a vaga na semifinal será decidida por meio de cobranças de pênaltis.