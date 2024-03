Bahia vence o CRB fora de casa e se isola na liderança do Nordestão | A TARDE

O Esquadrão de Aço viajou até Maceió, capital de Alagoas, para encarar a difícil missão de derrotar o CRB, até então líder do Grupo A da Copa do Nordeste de 2024 e um dos poucos clubes ainda invictos no Brasil nesta temporada, no Estádio Rei Pelé, casa do Regatianos, em jogo válido pela 4ª rodada do Nordestão. Mesmo diante das dificuldades da partida, o Bahia quebrou a invencibilidade dos alvirrubros ao vencer o jogo por 1 a 0.

O resultado colocou o Tricolor de Aço na liderança isolada do Grupo B da Copa do Nordeste de 2024, com 9 pontos conquistados, em quatro partidas jogadas, dois pontos a frente do Fortaleza, que está na vice-liderança do grupo.

Primeiro tempo



Em um Rei Pelé lotado, Bahia e CRB protagonizaram um início de primeiro tempo animado, com ambas as equipes tentando imprimir ritmo ao jogo. Logo aos 5 minutos, a primeira chance real da equipe alagoana, que perdeu a oportunidade de abrir o placar com Gegê. Dez minutos depois, aos 15, os Regatianos quase tiraram o zero do placar, após bela jogada pelo lado esquerdo da defesa tricolor.

Aos 23 minutos, Fábio Alemão chegou a abrir o placar, mas o gol foi invalidado pelo bandeirinha, que viu impedimento no lance. Por volta do minuto 33, os jogadores do Bahia questionaram a arbitragem por pênalti não marcado em Ademir, que foi derrubado dentro da área adversária.

Mesmo com a superioridade do adversário no jogo, foi o Tricolor de Aço que saiu na frente, já nos acréscimos do primeiro tempo, após boa jogada de Ademir, que encontrou Thaciano cara a cara com o goleiro e o camisa 16 só precisou encobrir o arqueiro do CRB para marcar o primeiro gol do jogo.

Segundo tempo

A segunda etapa começou sem muitas chances claras de gols, mas com ambas as equipes buscando o ataque. Foi apenas aos 20 minutos do segundo tempo que a primeira grande oportunidade surgiu, e para o lado do CRB, que quase empatou o jogo com Anselmo Ramon, que chegou atrasado após cruzamento rasteiro.

Aos 27 do segundo tempo, Jean Lucas quase ampliou o placar para o Esquadrão após chute colocado, mas o goleiro fez grande defesa para impedir. Na sequência, aos 30 minutos, foi Marcos Felipe que fez grande defesa, depois do zagueiro Kanu quase marcar contra a meta defendida pelo arqueiro.

Próximo jogo

O Tricolor só volta à campo no próximo domingo, 3, às 16h, contra a Jacuipense, em partida válida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano, que pode definir ou não a vantagem de mando de campo para o clube na próxima fase da competição, já que para isso, precisará vencer o Leão do Sisal na Arena Fonte Nova.