Bahia vence o Internacional, quebra tabu e embola classificação | A TARDE

Após onze dias sem entrar em campo em uma partida oficial, o Bahia recebeu o Internacional na Arena Fonte Nova pela 27ª rodada do Brasileirão na noite desta quarta-feira, 18. Com gol de Biel, ainda no primeiro tempo, o Tricolor fez 1 a 0, venceu a segunda seguida na Série A e quebrou um tabu de 10 anos sem ganhar do Colorado em Salvador.

Com o resultado, o Bahia segue fora do Z-4 e pula para a 13ª colocação, agora com 31 pontos em 27 jogos. Por outro lado, o Internacional já aparece no meio da briga contra o rebaixamento com 32 pontos, na 12ª posição.



O próximo compromisso do Bahia é no sábado, 21, contra o Fortaleza, novamente na Arena Fonte Nova. A partida da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para as 18h30.

O jogo

Pouco mais de 31 mil presentes na Arena Fonte Nova viram um início de partida bem movimentado e com alta intensidade por parte das duas equipes. O Internacional conseguiu ser levemente superior nos primeiros minutos com boas trocas de passes e marcação em cima. A primeira oportunidade dos visitantes foi aos 15, quando a bola sobrou para Luiz Adriano na grande área e o atacante finalizou por cima do gol defendido por Marcos Felipe.

A partir daí, o Bahia começou a gostar da partida e passou a ameaçar o Colorado, que não abriu mão de atacar e deixou o jogo aberto, porém com muitos erros de passes dos dois lados. Aos 23, Cauly cobrou falta frontal e a bola levou perigo ao gol de Keiller, tocando na rede pelo lado de fora.



Estava difícil acertar o alvo, mas a primeira bola que foi no gol, entrou. Aos 43, Rezende encontrou um bom passe entre as linhas para Biel e o camisa 10 carregou a bola em direção ao gol, abriu para o pé direito e bateu cruzado da entrada da área para abrir o placar para o Bahia e fazer a festa do torcedor tricolor. Keiller, mal posicionado, nada pôde fazer, e o Esquadrão foi para o intervalo com a vantagem no placar.

Biel foi titular pela primeira vez com Rogério Ceni, correu bastante e foi premiado com um gol | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Segundo tempo

O técnico Eduardo Coudet fez algumas mudanças após o intervalo para tentar o empate, mas quem começou com tudo foi o Bahia de Rogério Ceni. Logo aos 2 minutos, Thaciano balançou a rede para o Tricolor, mas após consulta ao árbitro de vídeo, o gol foi anulado porque Kanu, em posição irregular, impediu que o zagueiro do Internacional fosse dipsutar o lance.

A resposta do Colorado veio aos 10 minutos, com o argentino Mercado. Alan Patrick caprichou na cobrança de falta e colocou a bola na cabeça do companheiro, mas o zagueiro cabeceou na trave esquerda de Marcos Felipe. No lance seguinte, aos 12, em rápido contra-ataque do Bahia, Biel parte em velocidade e toca para Cauly, dentro da área, finalizar, mas Keiller saiu do gol e fez uma grande defesa, evitando o segundo gol tricolor. Aos 17, Everaldo é lançado em velocidade, dá lindo drible na marcação e cruza na área para Biel, que sozinho, manda para fora e desperdiça uma excelente oportunidade.

Aos 25, mais uma bola na rede de Thaciano e mais um gol anulado do Bahia. Everaldo lançou o meia, que partiu em velocidade e tocou na saída de Keiller, mas o assistente levantou a bandeira e o VAR confirmou a posição irregular. Então o Inter voltou a ameaçar aos 33, em boa jogada de Pedro Henrique. Ele conseguiu um bom passe para Maurício, no meio, que limpou a marcação de Cándido e finalizou à esquerda de Marcos Felipe, muito perto da trave.

No fim, Lucca atingiu o rosto de Vitor Hugo com o cotovelo, foi expulso após indicação do VAR e saiu de campo chorando, sendo consolado até por jogadores do Bahia. Já nos acréscimos, aos 52, Rezende tocou para Everaldo, mas o centroavante tricolor, que fez boa partida, não conseguiu marcar. Triunfo importante do Esquadrão, o primeiro de Rogério Ceni na Arena Fonte Nova, em rodada que praticamente todos os adversários diretos contra o rebaixamento também venceram.