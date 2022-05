Bahia vence o Sampaio Corrêa e segue na liderança da Série B

Após um primeiro tempo irregular, mas com direito a gol, e um segundo tempo de bom futebol e muita intensidade, o Bahia venceu o Sampaio Corrêa, na noite desta terça-feira, 26, e se manteve líder e invicto na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela quarta rodada, confirmou o bom momento do Tricolor, que agora soma oito jogos de invencibilidade na atual temporada.

O gol de Daniel, nos minutos finais do primeiro tempo, deu a tranquilidade necessária para o Bahia manter o ritmo, segurar o jogo e controlar a partida até o apito final.

Um dos destaques da partida foi o novato Emerson Santos, que mostrou ótimo vigor físico, comandou o meio de campo e dificultou ao extremo a vida do time maranhense.

O Tricolor volta a campo na sexta, às 21h30, quando encara o Ituano, fora de casa.

Sorte no fim

Em casa, com uma chuva chata e algumas mudanças, o Bahia teve dificuldade para impor seu ritmo dentro da Arena Fonte Nova. Com um time muito espaçado, o Tricolor viu o Sampaio Corrêa usar e abusar da força física e das jogadas em velocidade.

A defesa do Bahia, com a volta de três titulares – Borel, Ignácio e Luiz Henrique – teve dificuldade para segurar o ímpeto do time maranhense e precisou contar com uma noite inspirada do goleiro Danilo Fernandes, que mostrou muita segurança e reflexo.

As chances reais de gols foram poucas, mas de levantar as torcidas. Aos 23, Maurício arriscou chute de longa distância, a bola quicou antes de chegar até Danilo, que defendeu em dois tempos.

A Bolívia Querida seguiu melhor, tentando forçar erros do Bahia, mas com o time muito concentrado, o Tricolor suportou bem a pressão.

Aos 26, Eron, ex-Vitória, tentou surpreender Danilo com uma finalização de letra, mas a bola tocou a rede pelo lado de fora, assustando o goleiro.

O primeiro lance de perigo do Esquadrão só veio acontecer aos 34, quando Davó recebeu bom passe de Daniel e chutou rasteiro ,mas Luiz Daniel evitou o gol.

Borel soltou uma bomba da entrada da área, aos 16 minutos, mas viu a bola subir e sair pela linha de fundo.

O Bahia conseguiu equilibrar a partida, criar mais chances e a se empolgar no jogo. Mas foi o Sampaio que assustou aos 40. Mateusinho aproveitou pixotada de Luiz Henrique, dominou na área e bateu rasteiro. Danilo Fernandes com o pé, defendeu.

Quando tudo se encaminhava para um empate sem gols no nos primeiros 45 minutos, Daniel dividiu a bola com os zagueiros e aproveitou sobra de bola para mandar uma bicuda para o fundo da rede e botar o Bahia na frente.

Faltou o gol

A conversa do elenco do Bahia com Guto Ferreira, diferente das outras vezes, parece que dessa foi boa, motivacional. Prova disso foi que logo aos 2 minutos Luiz Henrique cruzou e Rildo chegou chutando. A defesa chegou travando e impediu o segundo gol.

E não parou por aí. Aos cinco, Daniel lançou Davó em velocidade pela esquerda. O camisa 88 cortou para o meio e chute colocado, mas a bola subiu demais.

Mas o lance mais lindo da partida aconteceu aos 8 minutos. Marco Antônio tocou por elevação na área e Rildo mandou de bicicleta. A bola passou perto, quase um golaço de Rildo.

Luiz Henrique teve chance, Davó perdeu duas boas oportunidades, e Vitor Jacaré também quase balançou as redes do Sampaio Corrêa.

Mas o jogo ficou mesmo no 1 a 0, o suficiente para o Bahia seguir líder da Série B.

FICHA TÉCNICA:

Bahia 1x0 Sampaio Corrêa - 4ª rodada do Brasileirão Série B

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

Cartões amarelos: Douglas Borel e Vitor Jacaré (Bahia)

Gols: Daniel (Bahia)

Bahia - Danilo Fernandes; Douglas Borel (Jonathan), Luiz Otávio, Ignácio e Luiz Henrique; Patrick, Emerson Santos e Daniel (Lucas Falcão); Marco Antônio (Raí Nascimento), Rildo (Vitor Jacaré) e Matheus Davó. Técnico: Guto Ferreira.

Sampaio Corrêa - Luiz Daniel; Thiago Ennes (Soares), Joécio, Nilson Júnior e Hipólito; André Luiz, Maurício e Rafael Vila (Gabriel Poveda); Renatinho (Wesley Pionteck), Matheusinho e Eron (Rafael Costa). Técnico: Léo Condé.