Bahia vira contra o Atlético-BA e vence a primeira no Nordestão

Há vida para o Bahia na Copa do Nordeste. Após quatro jogos, o time finalmente conseguiu seu primeiro triunfo na competição. Mas não foi nada fácil. Saiu atrás no marcador e teve de buscar a virada, em Alagoinhas, contra o Atlético, pior time do torneio: 2 a 1.

Ainda que o bom resultado tenha vindo – também foi a vitória inaugural de uma equipe baiana no Nordestão 2023 – a situação do Tricolor segue complicada. Alcançou os quatro pontos e continua na vice-lanterna (7º lugar) no Grupo B. A distância para a turma que se classifica, no entanto, diminuiu: são só dois pontos atrás do ABC (4º).

O triunfo nesta sexta-feira de Carnaval teve um rápido baile de Kayky, que brilhou nos lances dos dois gols tricolores, num espaço de quatro minutos na primeira etapa. Ele deu o passe para um e fez outro.

Na próxima quarta-feira, às 21h30, o Esquadrão volta a campo pelo regional. E vai buscar, agora, seu primeiro triunfo fora dos limites da Bahia em 2023. Encara o Sport em clássico na Ilha do Retiro.

Mudanças

Depois da desastrosa atuação contra o Fortaleza na última terça, o técnico Renato Paiva promoveu um festival de mudanças na equipe, um total de sete, com as saídas de alguns dos jogadores mais perseguidos pela torcida. Perderam lugar os laterais Cicinho e Chávez, o zagueiro David Duarte, o volante Diego Rosa, o meia Daniel, além dos atacantes Everaldo e Biel – só este último não entra no rol dos criticados.

Esse tanto de alterações deixou o time confuso nos começo da partida, o que foi muito bom para o Carcará, mais agudo em suas construções de ataque. Aos 11 minutos, quase saiu o primeiro gol dos anfitriões. Lucas Luan cruzou com perigo, Marcos Felipe rebateu de maneira estranha, mas ninguém aproveitou. Aos 15, não teve jeito. Mateus Sabiá avançou sem marcação pelo meio e tocou para Lucas Alison à direita na área. Ele descolou um bom chute cruzado para vencer o goleiro Marcos Felipe.

Ficar atrás do placar fez o Esquadrão acordar imediatamente. E, na primeira vez que chegou bem à frente, empatou. Aos 21 minutos, em contra-ataque, Kayky acertou linda enfiada de bola para Jacaré, que tocou com competência na saída de Fábio Lima. Quatro minutos depois, veio a virada, dessa vez com Kayky assumindo o protagonismo. Ele recebeu passe de Patrick Verhon, penteou a bola e finalizou. Um desvio na defesa matou o goleiro do Atlético.

Finalmente as mudanças de Renato Paiva surtiam efeito, com o gol de Jacaré e a assistência de Verhon. Teve também chute de fora da área de Douglas Borel, aos 24 minutos, que parou no travessão, e atuação segura do zagueiro Marcos Victor, fazendo apenas seu segundo jogo em 2023. Matheus Bahia, Mugni e Ricardo Goulart foram mais discretos.

No tempo complementar, o Bahia poderia ter ampliado logo no minuto inicial, quando Matheus Bahia cruzou e Kayky chutou de primeira, meio mascado. O goleiro espalmou nos pés de Verhon e depois defendeu também a tentativa do jovem armador.

Depois disso, foi o Atlético que apareceu mais no ataque, com investidas desordenadas. Aos sete minutos, Mateus Sabiá carimbou o travessão num chutaço da intermediária. Aos 12, Emerson cruzou para cabeçada torta de Misael.

O Esquadrão reagiu em dois contra-ataques que poderiam ter sido melhor resolvidos por Kayky e Jacaré, mas a grande oportunidade só apareceu aos 48 minutos, para o Carcará. A bola se ofereceu para Lucas Alison, que soltou o pé. Marcos Felipe garantiu o triunfo tricolor.

FICHA TÉCNICA

Atlético de Alagoinhas 1 x 2 Bahia - 4ª rodada da Copa do Nordeste

Local: Estádio Carneirão, em Alagoinhas (BA);

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Wesley Rodrigues Miguel e Zaqueu Eleuterio Linhares (ambos do CE)

Cartões amarelos: Jeferson (Atlético-BA)

Gols: Lucas Alisson (Atlético-BA); Vitor Jacaré e Kayky (Bahia)

Atlético de Alagoinhas - Fábio Lima; Paulinho (Edson), Caíque, Gilmar e Lucas Luan; Jeferson (Van), Emerson (Robert) e Lucas Alisson; Misael (João Felipe), Gustavo Custódio e Mateus Sabiá. Técnico: Rodrigo Chagas.

Bahia - Marcos Felipe; Douglas Borel (Cicinho), Marcos Victor, Raul Gustavo e Chávez; Acevedo (Miqueias), Mugni e Patrick Vehron (Daniel); Kayky, Jacaré (Ryan) e Ricardo Goulart (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.