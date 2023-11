Bahia visita o Grêmio e tenta derrubar histórico negativo no RS | A TARDE

O primeiro triunfo da ‘Era Ceni’ no Bahia foi na estreia do treinador, contra o Coxa, fora de casa. Desde a terceira rodada (1 a 0 contra o Vasco) o Tricolor não vencia uma partida longe da sua torcida e esse tabu foi quebrado com impressionante rapidez pelo novo ‘professor’.

Depois disso, mais um resultado positivo fora da Fonte Nova veio com um placar atípico: 6 a 4 contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento, o Goiás. Quando o Esquadrão achou que havia se encontrado em partidas como visitante, vieram duas derrotas consecutivas e doloridas – sofreu 3 a 0 do Cruzeiro e, por último, 1 a 0 do Palmeiras de Abel Ferreira.

O embate de hoje tem clima similar ao do jogo em São Paulo, dado que o Grêmio, assim como o Alviverde Paulista, está na parte de cima da tabela, é uma grande equipe e ainda sonha alto no campeonato, já que o líder, Botafogo, anda acumulando tropeços na Série A. Que será um confronto difícil ninguém duvida, mas a grande questão é se o Bahia, que também tem grandes pretensões, vai encarar o desafio de igual para igual. A resposta virá às 19h30 deste sábado, na Arena do Grêmio.

Vai repetir estratégia?

Contra o Palmeiras, no Allianz Parque, Rogério Ceni, conhecido por ser ensandecido por resultados positivos, surpreendeu. O técnico optou por não entrar em campo com o time titular porque essa era uma batalha mais difícil de vencer e focou na partida seguinte, na qual jogaria com o apoio de sua torcida. Em certa medida, deu certo, já que na última rodada, em casa, o time aplicou 1 a 0 no Fluminense e se afastou da zona.

No jogo contra o Grêmio, pela 33ª rodada, o treinador pode acabar por tomar a mesma decisão e poupar atletas para enfrentar o Cuiabá na Fonte Nova, com o elenco 100% fisicamente.

Mas isso não é dado como certo, pois, Rogério Ceni ainda sonha em classificar o time para a Copa Sul-Americana de 2024 – para isso, a equipe precis acabar o campeonato entre os 13 primeiros. Atualmente, o Bahia é o 14º colocado. Portanto, todo ponto é extremamente crucial.

Histórico ruim

É difícil a missão que tem o ‘Cenismo’ nessa rodada, e os números desse confronto embasam fortemente essa afirmação. Jogando em Porto Alegre, a última vez que o Bahia conseguiu os três pontos pelo Brasileirão foi há quatro anos, em 2019. Na ocasião, o triunfo magro por 1 a 0 garantiu a felicidade dos baianos.

Esses são dois times que se enfrentaram bastante nos últimos anos, visto que estiveram na Série B em 2022 e o sorteio da Copa do Brasil desta temporada os colocou frente a frente novamente – com o Grêmio levando a melhor e vencendo nas penalidades após dois empates.

Mesmo com as estatísticas não sendo tão animadoras para o Superman Tricolor, o elenco do Bahia segue pensamento em direção oposta. O meio-campista Rezende, por exemplo, se mostrou confiante para encarar o Grêmio, mesmo deixando claro que está ciente do tamanho da missão.

“A gente sabe que é um jogo muito difícil. O Grêmio está na parte de cima da tabela, mas sabemos que temos qualidade para buscar um bom resultado lá, contra eles. [...] A gente também se cobra muito para sair dessa situação. Nosso elenco não é para brigar contra o rebaixamento. Então, a gente trabalha para sair o mais rápido possível disso”, disse o jogador, em coletiva.

No primeiro turno, o time gaúcho levou a melhor. Venceu a partida por 2 a 1, o com segundo gol marcado aos 95 minutos. Mas essa partida foi ponto fora da curva, já que nos últimos cinco duelos, quatro terminaram em empate.