Bahia visita o Moto Club-MA pela estreia na Copa do Brasil | A TARDE

É dia de estreia do Bahea. Logo mais, às 20h, o Tricolor de Aço visita o Moto Club-MA, no Estádio Nhozinho Santos, em São Luís, pela primeira rodada da Copa do Brasil 2024.

Vale salientar que o Esquadrão tem a vantagem do empate para avançar a segunda fasedo torneio nacional. Por ser um clube de Série A, o Bahia já fatura R$ 1,4 milhão de premiação. Caso avance a segunda fase, o Tricolor de Aço pode ganhar mais R$ 1,7 milhão.

A equipe azul, vermelha e branca vem de derrota de virada por 3 a 2 para o rival Vitória, no clássico válido pelo Campeonato Baiano.

Já o Papão do Norte não vive bom momento, pois não vence há quatro jogos e perdeu dois clássicos, sendo goleado para o Maranhão por 5 a 1 e o revés Sampaio Corrêa por 2 a 1, ambos pelo estadual.

Esquadrão vem com novidade na defesa e retorno de atacante

O técnico Rogério Ceni vai promover mudanças na equipe. O zagueiro Victor Cuesta foi confirmado entre os titulares após o Ba-Vi. Recuperado de um resfriado, o atacante Biel deve voltar a equipe. Devido ao rodízio no gol, Marcos Felipe retorna a meta Tricolor, no lugar de Adriel.

Em má fase, Papão do Norte conta com reforços no time

O Moto Clube dispensou 13 jogador e contratou mais cinco, como o lateral-esquerdo Pablo Alves, o zagueiro Matheus Carioca e os atacantes Rodriguinho, Geovane Itinga (ex-Bahia) e Paulo Rangel. Regularizados, todos estarão a disposição do treinador Tuca Guimarães. Dentre os novatos, já estrearam o volante Caíque, o meia Jeferson Tavares e o atacante Gersinho.

FICHA DO JOGO

Moto Club-MA x Bahia, Copa do Brasil, 1ª fase

Local: Estádio Nhozinho Santos, em São Luís-MA

Data e Horário: 21/02/2024 - 20h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique-CE

Assistentes: Eder Alexandre e Gizeli Casaril (ambos de SC)

4º árbitro: Mayron Frederico doa Reis Morais-MA

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Rezende; Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Biel. Técnico: Rogério Ceni.

Moto Club-MA: Wenderson; Alex Rocha, Yago Ramon, Caíque e Pablo Alves; Railson, Léo Silva e Geovani; Ryan, Gersinho e Paulo Rangel. Técnico: Tuca Guimarães.