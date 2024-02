Bahia volta suas atenções para Copa do Brasil após derrota no Ba-Vi | A TARDE

Nesta tarde de segunda-feira (19), o elenco Tricolor se apresentou no CT Evaristo de Macedo, dando início à preparação para o próximo desafio contra o Moto Club, do Maranhão, pela Copa do Brasil. Todos os jogadores participaram de uma sessão de ativação na sala de musculação.

Os titulares do clássico contra o Vitória no fim de semana permaneceram na academia, onde realizaram uma atividade dividida em estações.

Enquanto isso, os demais jogadores foram para o campo 2, onde a comissão técnica conduziu um treino técnico focado em fundamentos, seguido por dois exercícios. O primeiro envolveu troca de passes em um quadrado, com oito jogadores de cada lado, enquanto o segundo, com os três goleiros, teve ênfase na movimentação tática em metade do gramado. Alguns jogadores aproveitaram os minutos finais para aprimorar cobranças de faltas. O atacante Biel esteve presente no treinamento.

O último treino antes da viagem está agendado para terça-feira (20) de manhã.