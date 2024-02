Bahia x Itabuna: Ingressos para a partida já estão a venda | A TARDE

O Bahia já iniciou a venda de ingressos para o jogo contra o Itabuna, marcado para a próxima quarta-feira, 7, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano 2024. Os ingressos podem ser comprados pela internet e em pontos físicos. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 120.

As vendas ocorrem na Loja Turma Tricolor, do Shopping Piedade, Multishop Boca do Rio e na Tantus Sports Periperi, até o dia do jogo. A torcida visitante pode adquirir os ingressos pela internet e também nas bilheterias da Fonte Nova. A Bilheteria Leste estará aberta no dia do jogo das 18h45 até 22h45.

Todos pontos de venda passaram a aceitar pagamento via Pix. Com exceção da Arena Fonte Nova, todos os pontos de venda não aceitarão mais dinheiro.

Confira a programação de venda de ingressos para Bahia x Itabuna: