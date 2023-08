Baianão feminino: Mulheres de Aço treinam com foco no clássico Ba-Vi

O time feminino do Bahia avança na preparação mirando o clássico Ba-Vi, marcado para este sábado, 19, em Pituaçu, pela 4ª rodada do Campeonato Baiano feminino.

As atividades foram iniciadas na academia do CT Evaristo de Macedo, onde as jogadoras realizaram exercícios de ativação. Logo depois, o técnico Igor Morena comandou um trabalho técnico tático no campo 3.

As atletas executaram movimentos de pressão em linha alta. O treinador Tricolor ministrou um trabalho de ordem tática, onde allkdok a estratégia de jogo.

Em recuperação de uma entorse no tornozelo, a meia Flávia Pissaia seguiu em tratamento. Já a atacante Ellen, realizou transição física e técnica.

A novidade na atividade foi a presença da atacante Miúda, que se recuperou de lesão muscular e treinou normalmente com o elenco. O trabalho apronto será nesta sexta-feira, 18.

Com 100% de aproveitamento, as Mulheres de Aço lideram o Baianão feminino com três triunfos, sendo 16 gols marcados e dois sofridos.