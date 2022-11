Barroca comanda treinamento de olho no CRB

Precisando vencer na última rodada para não depender de nenhum resultado, o Bahia seguiu preparação para o duelo contra o CRB, em partida programada para domingo, 6, às 18h30, no estádio Rei Pelé, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Eduardo Barroca comandou mais uma atividade no CT Evaristo de Macedo.

Durante o treinamento, o meia-atacante Marco Antônio participou de toda a atividade e deve figurar como opção para o treinador no confronto que pode colocar o time baiano na Série A do Brasileirão.

Barroca comandou o treinamento utilizando os 11 considerados titulares contra os reservas em um trabalho tático. Depois fez uma atividade com as possibilidades da equipe jogar com um atleta a mais ou a menos.

De fora do último confronto, o goleiro Danilo Fernandes seguiu realizando um trabalho de recuperação na academia e fisioterapia. Já Marcinho, suspenso, participou do treinamento em campo.

O Bahia volta aos treinamentos na sexta-feira, 4, quando será, mais uma vez, testada a formação para o confronto contra os alagoanos.