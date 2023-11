Brasileirão: Cruzeiro x Bahia terá arbitragem da FIFA | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o paulista Flávio Rodrigues de Souza, que pertence ao quadro da FIFA, como árbitro central do confronto entre Cruzeiro e Bahia, marcado para esta quarta-feira, 25, no Mineirão, válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Representante Comercial de 43 anos terá como auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis (SP-FIFA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS). O quarto árbitro será Michel Patrick Costa Guimaraes, que pertence a Federação Mineira de Futebol.

Na cabine do VAR, Daniel Nobre Bins (RS-FIFA) será o árbitro de vídeo, tendo a assistência de Diogo Carvalho Silva (RJ).

Flávio Rodrigues de Souza irá dirigir seu 19° jogo pelo Brasileirão, sendo o terceiro do Bahia na competição. Ele esteve em campo o triunfo Tricolor por 1 a 0 contra o Vasco, pela 3ª rodada, em São Januário, e o revés para o Botafogo por 3 a 0, no Nilton Santos, na rodada 21.

Vindo de três triunfos seguidos, o Bahia é o 13º colocado na tábua de classificação da Série A, com 31 pontos somados em 28 jogos disputados.