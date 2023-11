Brasileirão Feminino Sub-17: Tricolor de Aço estreia contra o Grêmio | A TARDE

O Bahia começará sua jornada no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 nesta terça-feira, 14. Logo mais às 11h, as Meninas de Aço encaram o Grêmio, na Arena Morro das Pedras, em Belo Horizonte. A competição será realizada na capital mineira.

A equipe será comandada pelo técnico Igor Morena, treinador do time principal da categoria. Ele convocou 20 atletas para a disputa da competição em BH. O Tricolor de Aço está no grupo D, com Corinthians, Grêmio e Minas Brasília.

Após o jogo contra as gaúchas, o time azul, vermelho e branco encaram o Corinthians, nesta quinta, 16. As Meninas de Aço fazem o último jogo da primeira fase contra o Minas Brasília, no próximo sábado, 18, às 8h30.

Na primeira fase, os 16 times foram divididos em quatro grupos. Os primeiros colocados de cada chave se classificam a semifinal, que terá jogos de ida e volta. A final será em jogo único.

Confira a lista de relacionadas:

Goleiras – Júlia e Nicole

Laterais – Camila, Duhbai, Laura e Sabina

Zagueiras – Raíssa, Lorena e Lorena Mello

Volantes – Gabi, Lavínia e Maria Clara

Meias – Emily, Maria Eduarda e Vívian

Atacantes – Gabizinha, Kaila, Lara, Mayana e Milena