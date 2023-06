Brasileirão: Venda de ingressos para Bahia x Cruzeiro é iniciada

Na manhã desta terça-feira, 6, o Bahia deu início as vendas de ingressos para o jogo contra o Cruzeiro, válido pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor azul, vermelho e branco tem opções variadas para comprar as entradas.

Como de praxe, o primeiro dia de comercialização é exclusiva para os sócios, que podem comprar ingressos pela internet com 50% de desconto, na modalidade sem acesso garantido, e em pontos físicos. O público geral poderá adquirir entradas a partir de quarta-feira. Terá uma cota promocional no valor de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), no setor Sudeste inferior.

Crianças até 11 anos tem gratuidade, exceto nos camarotes e no Lounge Premium, onde o limite de idade é de 6 anos. As crianças de 7 a 11 anos pagam R$ 65, com ingressos vendidos somente na Arena Fonte Nova. As vendas para a torcida visitante serão pela internet e na Bilheteria Leste no dia do jogo, a partir das 15h45h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA VENDA DE INGRESSOS:

TERÇA-FEIRA (6) – (exclusivo sócios)

Internet – A partir das 10h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 10h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 10h às 20h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 10h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 10h às 19h



QUARTA, QUINTA E SEXTA (7, 8 E 9)



Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria do Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

SÁBADO (10)

Internet – Até 18h30

Fonte Nova – A partir das 10h (Bilheteria do Dique)

Fonte Nova – A partir das 15h45 (Bilheteria da Ladeira)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 16h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 16h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 16h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 16h

Torcida Visitante – A partir das 15h45 (Bilheteria Leste da Fonte Nova)