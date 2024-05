Brasileiro Sub-20: Com gol nos acréscimos, Bahia empata fora de casa com o Goiás | A TARDE

O Bahia segue invicto no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta quarta-feira, 15, os pivetes de Aço empataram fora de casa com o Goiás por 3 a 3, no Estádio Olímpico, em Goiânia, em jogo válido pela 7ª rodada. Os gols Tricolores foram marcados por Tiago, por duas vezes e Wallifer.

O técnico Rogério Ferreira escalou a equipe com Pedro Cruz; Robert, Daniel, Kauã Davi e Alex (Wallifer); Paulo Souto, Sidney e Vitinho (Wendel); Rafael, Tiago e João Coni (Gustavo Ulgim)

O Bahia segue na quarta posição do Brasileiro Sub-20, com 13 pontos conquistados ganhos. E seis partidas, o time azul vermelho e branco tem quatro triunfos, um empate e uma derrota.

O próximo compromisso do Tricolor será na próxima terça-feira, 21, às 16h30, contra o Palmeiras, em Pituaçu, pela 8ª rodada.

🗣️ Um ponto em Goiás e manutenção no G-4 do Brasileirão sub-20. Pela 7ª rodada do campeonato, #PivetesDeAço empataram por 3 a 3 com gols de Tiago (2) e Waliffer. Próxima partida é terça, contra o Palmeiras, em Pituaço. #BBMP pic.twitter.com/iWBFN1WlHC — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 15, 2024

