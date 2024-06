Caio Alexandre projeta partida contra o Criciúma: "Confronto muito difícil"

Caio Alexandre é peça importante no meio de campo do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O escolhido para a entrevista coletiva do Bahia neste sábado, 15, foi o volante Caio Alexandre. O camisa 19 comentou sobre o reencontro com o ex-clube e enalteceu o triunfo que garantiu a segunda posição ao Esquadrão de Aço na Série A do Brasileirão.

"Foi um bom momento. Encontrei grandes amigos, devo muito respeito a instituição do Fortaleza, quando no período em que estive lá fui muito feliz e fiz muitos amigos. Mas, era foco total na partida. precisávamos desse triunfo. Foi muito importante o emprenho de todos. Não desistir. Um triunfo importante no final do jogo trouxe a gente para a segunda posição novamente no campeonato e nos dá muita esperança, que a gente ganha mais confiança de acordo com os nossos objetivos", disse inicialmente.

Na vitória contra o Fortaleza, o sistema do Bahia quando foi exigido, correspondeu. Caio Alexandre garante que a solidez defensiva da equipe tem sido fundamental para a equipe ganhar confiança e seguir com o bom momento no Brasileiro.

"Desde o primeiro jogo do Brasileiro a gente tenta ter o controle e agredir mais o adversário. Tem adversário que nos traz dificuldade e, talvez, não seja simples fazer o gol no início. Porém, a gente tenta o quanto antes ser efetivo. Às vezes sai só no final. É controlar a partida o máximo possível, finalizar mais. E se defender bem, como a gente vem fazendo. Estamos com solidez defensiva boa. Igual o professor falou no último jogo. Todos da frente são tão importantes quanto a nossa linha de quatro e o goleiro. Todos ajudando, todo mundo na sintonia. Temos boas chances de ter coisas boas nesse ano", pontuou.

O Bahia encara o Criciúma neste domingo, 16, às 16h, no Heriberto Hulse, pela 9ª rodada. Caio recordou os confrontos válidos pela Copa do Brasil, quando na ocasião, o tricolor venceu os dois jogos.

"Vamos ter um confronto muito difícil contra o Criciúma lá. Tivemos agora eles pela Copa do Brasil, um jogo truncado e difícil. A equipe está bem preparada e muito concentrada no que deve fazer. É tentar impor o nosso jogo, sabemos que vamos enfrentar um grande adversário, mas o Bahia sempre ter a atitude do jogo para conseguir um triunfo lá", declarou.

Caio Alexandre é um dos jogadores do Bahia que estão pendurados. Questionado sobre o jogo contra o Flamengo, que valerá a liderança do Brasileiro, o meio-campista mostra equilíbrio e pensa somente na partida diante do Criciúma.

"Nosso foco principal é o jogo do Criciúma. Não podemos pensar em outro adversário, porque temos um jogo antes. Temos que fazer bem o papel. Ninguém quer ficar fora de nenhuma partida. Mas tem que ser o foco total no Criciúma, porque é de suma importância brigar em cima da tabela. A equipe está com a mente 100% focada no jogo contra o Criciúma. Quando passar a gente vai ver o que pode acontecer no Rio, contra o Flamengo", concluiu.