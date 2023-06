Campeonato Baiano Sub-20: FBF divulga tabela detalhada da final

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou nesta segunda-feira, 5, a tabela detalhada da grande final do Campeonato Baiano Sub-20. Jacuipense e Bahia irão disputar a grande decisão do estadual da categoria.

A partida de ida será realizada no próximo sábado, 10, às 16h, em Pituaçu, tendo o Leão do Sisal como mandante. Já o confronto de volta, foi marcado para o sábado seguinte, dia 17 de junho, às 18h, também no Metropolitano de Pituaçu, com mando de campo do Esquadrão de Aço.

Para chegar a final, o Tricolor derrotou o arquirrival Vitória por 3 a 2, no último domingo, 4, no Barradão. Na ida, em Pituaçu, o Bahia venceu por 1 a 0. A equipe busca o pentacampeonato consecutivo.

Já o Jacuipense eliminou o Conquista FC, ao vencer por 1 a 0, em Pituaçu. No jogo de ida, no Sudoeste baiano, o Leão do Sisal obteve boa vantagem ao superar o adversário por 3 a 1.