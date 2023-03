Cara de Sapato declara torcida e canta hino do Bahia em festa do BBB

Nascido em João Pessoa, na Paraíba, o ex-lutador do UFC e participante do Big Brother Brasil, Cara de Sapato, de 32 anos, cantou o hino do Bahia durante uma festa em conversa com seu companheiro de confinamento, Alface.

Na conversa, os brothers simularam um podcast quando Alface questionou se Cara de Sapato possuía algum time de coração. O lutador de bate-pronto respondeu: "Bora Bahêa Minha P...! Bora Bahêa"

Não satisfeito o “entrevistador” continuou o questionamento: “Bahia ou Vitória” e o lutador respondeu rapidamente “Bahêa, pai” antes de começar a cantar o hino do clube.

Essa não foi a primeira vez que o Bahia virou pauta na edição do BBB. Antes, o clube já teve o seu processo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) explicado durante conversa envolvendo MC Guimê, Cara de Sapato, Cézar (que também é torcedor do Bahia) e outros integrantes do reality.

Confira o vídeo:

null Reprodução/Rede Globo