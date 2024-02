Casa cheia! Mais de 42 mil torcedores confirmados para Bahia e Sport | A TARDE

A estreia do Bahia na Copa do Nordeste será com casa cheia. Na 1ª rodada da fase de grupos, o Tricolor encara o Sport na Arena Fonte Nova, em duelo marcado para as 16h de domingo, 4. Na manhã desta sexta-feira, 2, o clube anunciou que mais de 42 mil torcedores estão confirmados para o clássico regional.

Após os primeiros dias de vendas exclusivas para sócios, o Bahia abriu a comercialização para o público em geral. Vale ressaltar que não haverá setor destinado para a torcida visitante, já que o Sport foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta das brigas no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste de 2023, contra o Ceará.

O clube teria que cumprir essa punição na última edição da Série B, mas o jurídico Rubro-negro conseguiu converter as punições para a 2024. Ao todo, faltam cinco jogos a serem cumpridos, em partidas distribuídas entre a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Programação dos pontos de venda

Sexta-feira, 2:

Internet — 24h

Fonte Nova — 10h às 16h (Bilheteria do Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio — 8h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade — 9h às 20h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) — 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) — 8h às 19h

Sábado, 3:

Internet — 24h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio — 8h às 18h

Turma Tricolor Shopping Piedade — 09h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) — 08h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) — 08h às 18h

Domingo, 4, (dia do jogo):

Internet — até às 16h

Fonte Nova — 10h às 18h15 (Bilheteria Sul) | 14h15 às 18h15 (Bilheteria Norte)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio — 8h às 14h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) — 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) — 8h às 14h