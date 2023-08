Cauly tem lesão confirmada e está fora dos próximos jogos do Bahia

O meia Cauly não poderá participar dos próximos jogos do Bahia na Série A. Em um comunicado divulgado nesta terça-feira, 29, o clube informou que o atleta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

No jogo do último domingo, 27, contra o Botafogo no estádio Nilton Santos, Cauly acabou se machucando ainda no primeiro tempo. Voltou do intervalo, mas logo no início da segunda etapa pediu para ser substituído. No banco de reservas, o meia iniciou tratamento com gelo, e no dia seguinte iria fazer exame de imagem para saber o grau da lesão. No exame feito nesta segunda-feira, 28, uma ressonância magnética confirmou a lesão no joelho do atleta.

No Campeonato Brasileiro, Cauly é o destaque da equipe Tricolor. Na competição fez 20 partidas, ajudando ao time com dois gols e dando quatro assistências. Apesar da má campanha no Brasileirão, o meia vem sendo destaque na imprensa nacional, devido as boas atuações com a camisa azul, vermelha e branca.

Com a ausência de Cauly, Léo Cittadini se torna a escolha principal para o treinador Renato Paiva. Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Botafogo após a lesão do camisa 8. No domingo, 3, o Tricolor tem um confronto direto na luta contra o rebaixamento, com o Vasco marcado na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Brasileirão.

A tendência é que Cauly fique fora por ao menos um mês e seja desfalque no Bahia em uma sequência de jogos diretos na briga contra o rebaixamento. Nas próximas rodadas, o Tricolor enfrenta Vasco, Coritiba, Santos, Flamengo e Goiás.