CBF define arbitragem para partida entre Bahia e Athletico-PR | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu Rafael Rodrigo Klein como árbitro da partida entre Bahia e Athletico-PR. O confronto está marcado para este domingo, 12, na Arena Fonte Nova, às 18h30, pela 34ª rodada do Brasileirão. O gaúcho vai atuar em seu 21° jogo no Brasileirão.

O Professor de 33 anos será auxiliado por Rafael Rodrigo Klein (RS) e Bruno Raphael Pires (GO-FIFA). O quarto árbitro será Michael Stanislau (RS). Já Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) será o árbitro de vídeo, com auxílio na cabine do VAR de Clovis Amaral da Silva (PE).

Esse será o segundo jogo do Bahia na Série A dirigido por Rafael Rodrigo Klein. Coincidentemente, ele arbitrou a derrota do Bahia contra o Athletico-PR 2 a 0, no primeiro turno, na rodada 15, realizado na Arena da Baixada.

Vindo de derrota para o Cuiabá, a situação do Esquadrão de Aço se torna complicada em relação a fuga da zona do rebaixamento. O time azul, vermelho e branco ocupa a 15ª colocação na classificação, com 37 pontos somados.