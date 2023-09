Ceni elogia atuação do Bahia em Curitiba: "Destaque maior é coletivo"

O técnico Rogério Ceni estreou em belo estilo. Com gols de Rafael Ratão, Thaciano, Ademir e Biel o Esquadrão de Aço derrotou o Coritiba fora de casa por 4 a 2, na noite da última quinta-feira, 14, e se afastou da zona de rebaixamento, abrindo quatro pontos de vantagem. O comandante avaliou positivamente o poder de reação da equipe na primeira etapa e comentou sobre perda de concentração no segundo gol adversário, já no fim do jogo.

"Eu incentivo bastante todos eles, e sempre tento provocar, no bom sentido, ao máximo, porque eles têm capacidade. É um elenco que tem qualidades e virtudes. Tem que se soltar, chamar a responsabilidade e acreditar no jogo. Mas acho que tentamos mudar um pouco. Ser um time de menor transição e maior controle de jogo. Lógico que você vai à frente no placar e o adversário te empurra para trás. Mas, tirando o final de jogo que nós baixamos o poder de concentração e tomamos um gol que não pode tomar em circunstância nenhuma do Coritiba, de resto acho que controlamos bem o jogo. Mesmo depois do gol no primeiro tempo, foi nosso melhor momento no jogo. Trabalhamos bem a bola, contra-atacamos, depois perdemos um pouco de concentração até sofrer o gol no final", disse Ceni em entrevista coletiva pós-jogo.

"Os jogadores estão de parabéns. Vencer fora de casa neste Brasileiro não é fácil. Voltar para Salvador com a vitória. Conheço a torcida do Bahia de jogar contra, tenho certeza que vou conhecer agora uma torcida do Bahia diferente na segunda-feira. Contamos muito com o apoio. Sei que sempre vai, mas espero em maior número ainda nesse jogo, que é outra decisão", completou.

Ceni acredita que o time pode ser mais propositivo para conquistar resultados e que tem jogadores que se adequam a este tipo de característica de jogo.

"Acho que tentar sempre estar focado no jogo, ter mais controle de jogo. No final, o Coritiba teve mais posse e finalizações. Tentar controlar o jogo, ceder menos contra-ataques. Temos jogadores para fazer esse tipo de jogo. Acevedo, Yago, Cauly, que está machucado, Thaciano, que fez um grande jogo hoje. São jogadores que conseguem fazer jogos combinados. Um estilo que me agrada mais do que tantas transições. Temos bons velocistas, mas precisamos de um jogo mais combinado", comentou.

O próximo compromisso do Bahia será na próxima segunda-feira, 18, às 20h, na Arena Fonte Nova, contra o Santos, em mais um confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento. Caso conquiste o triunfo, a vantagem para o time paulista subirá para sete pontos. Ceni se diz ansioso para o primeiro encontro e conta com o apoio do torcedor Tricolor.

"Estou extremamente ansioso. O jogo não me deixa ansioso, mas esse encontro, sim. Fui extremamente bem recebido nesses quatro dias. Apesar de que eu não conheço praticamente nada além do CT. Aliás, eu conheço o estádio, porque a apresentação foi lá. Depois de segunda-feira, dá para ter um dia de descanso, um intervalo maior para o jogo contra o Flamengo. Mas agora é uma final contra o Santos, um confronto direto que pode nos deixar em uma situação mais confortável”, concluiu.