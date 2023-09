Ceni estreia em casa pelo Bahia com missão de afastar fantasma do Z-4

O clima é outro no Bahia após o belo resultado fora de casa contra o Coritiba na última quinta-feira. O jogo contra o Santos, que acontecerá hoje, às 20h, na Arena Fonte Nova, irá ditar se o ambiente permanecerá assim ou se a preocupação tomará conta da torcida e dos atletas nos próximos dias.

Rogério Ceni trouxe um novo ânimo para o Tricolor baiano e, agora, o time pode de vez se afastar da zona do rebaixamento, já que enfrentará um adversário direto nessa luta. Além disso, caso o resultado positivo venha, o ‘professor’ Ceni poderá focar em outro objetivo interessante dentro da competição: a classificação para a Copa Sul-Americana do ano que vem.

E isso não seria sonhar demais, afinal de contas, o próprio Ceni, em sua primeira entrevista coletiva concedida à imprensa, falou que o time iria atrás disso também. Mas, antes, é preciso dar um passo de cada vez, e um deles pode ser realizado nessa ‘partida de seis pontos’ que tem o Bahia hoje em Salvador.

Revanche

No primeiro turno, em São Paulo, o Peixe foi absolutamente superior ao Tricolor de Aço. Pela quinta rodada do Brasileirão, com gols de David Washington, Ângelo e Mendoza, o time santista venceu por 3 a 0, fora o baile e os ‘ameaços’, como é dito no mundo da bola. Esse foi, inclusive, o melhor resultado que o Santos conquistou na competição até o momento.

As duas equipes também travaram duelo direto nas oitavas de final da Copa do Brasil desse ano, quando o Esquadrão conseguiu passar de fase nas penalidades máximas.

Na estreia do novo treinador dentro de casa, é hora de, se possível, reverter o chocolate que o time levou no início do Campeonato Brasileiro. E não é difícil acreditar nisso, dado o desempenho pífio que o Santos vem tendo na competição. O time vem de três derrotas consecutivas, sendo a última delas por 3 a 0 para o Cruzeiro, em plena Vila Belmiro.

Se o Bahia se incomoda com o fantasma do Z4 no seu pé, o Santos vive pesadelo muito mais incômodo, já que nunca antes desde a sua fundação o time santista esteve com a Série B tão próxima de si.

Pensando no jogo

Nos últimos treinos antes da partida de hoje, Rogério Ceni, como grande estudioso da arte de jogar futebol que é, chegou a passar para o elenco os lances da partida contra o Coxa — jogo esse em que jogadores que há muito não marcavam, voltaram a balançar as redes, como Biel e Thaciano.

Segundo divulgação do Bahia, é prevista casa cheia no confronto de hoje. Mais de 43 mil ingresso já teriam sido vendidos, o que pode quebrar recorde do time jogando em casa em dias de segunda.

Com o fervoroso apoio da torcida, o Tricolor, que está atualmente na 15ª colocação, busca chegar aos 28 pontos e abrir sete do Santos, ficando assim cada vez mais distante da zona da degola.

Para o embate de hoje, Ceni poderá contar com o zagueiro Vitor Hugo, já que o jogador já cumpriu suspensão por ter tomado o terceiro cartão amarelo na competição.

Entretanto, o volante Rezende não estará entre os relacionáveis pela mesma razão. Já Cauly, homem de frente e um dos favoritos da torcida, permanece como desfalque, já que ainda não se recuperou de lesão no joelho, que machucou na 21ª rodada.