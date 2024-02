CEO do Bahia celebra novo projeto:"Sonho que se torna realidade" | A TARDE

Na tarde desta segunda-feira, 22, o Bahia lançou oficialmente o programa comunitário ‘Bahia nas Comunidades’. Em parceria com a prefeitura de Salvador, o projeto inicial “Bora Bahêa Meu Bairro” visa melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes da capital baiana através do esporte. Um dos campos escolhidos foi o do bairro do Candeal.

O CEO do Bahia, Raul Aguirre, marcou presença no lançamento do projeto. Emocionado, ele afirma que a execução do programa é um sonho realizado e relembrou o início da ação.

“Eu lembro, desde a primeira reunião, quando a gente chegou, faz nove meses, em Salvador, a gente se juntou com a equipe e perguntamos “o que a gente poderia fazer para retribuir, para ajudar, para contribuir com o trabalho social?”. Aí alguém falou, “ah, poderia ser crianças”, outro falou, “mas tem que ser futebol”. Aí alguém falou, “poderíamos fazer uma parceria com a prefeitura”. Estar hoje aqui, vendo essas crianças jogando, é no mínimo muito comovedor. É início de um sonho que se torna realidade”, disse Aguirre.

Aguirre agradeceu o apoio da prefeitura e também de Carlinhos Brown, cantor e compositor nascido e criado no Candeal. Ele entregou aos convidados uma placa comemorativa de lançamento do projeto.

“Por isso eu gostaria de agradecer muito ao prefeito, a todos os secretários, ao prefeito Bairro, e certamente ao Carlinhos [Brown], o qual é o grande príncipe aqui desse local todo. Para nós este o início do projeto Bahia na Comunidade, com o projeto Bora Bahia no Bairro. Espero que seja o início de vários, de muitos projetos que a gente possa fazer juntos. E um agradecimento também a todas as comunidades e ao povo da Bahia que tanto carinho dá para esse clube tão querido que o Bahia. É um jeito, portanto, que temos de retribuir, de dizer obrigado, de tentar contribuir um pouco também fora do campo oficial e aqui nos campos de treinamento das crianças. Gostaria também de fazer um agradecimento ao prefeito entregando um pequeno presente. A placa comemorativa do projeto e é o grande parceiro Carlinhos Brown também. Muito obrigado vocês”, concluiu.

Podem participar do Bora Bahêa meu Bairro, crianças com menos de 14 anos. Líderes comunitários com experiência em desenvolvimento de ações nos bairros serão contratados pelo Bahia e passarão por treinamento. Os materiais para treino serão doados pelo clube.