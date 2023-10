Com ajustes nos setores, Bahia realiza tático mirando o Flamengo

Na manhã desta quarta-feira, 27, elenco do Bahia deu segmento as atividades de preparação com foco no importante compromisso diante do Flamengo, válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem a campo, o grupo se dirigiu ao auditório e assistiu a um vídeo com detalhes táticos do adversário. Em seguida, os jogadores realizaram uma atividade de ativação na academia do clube.

Já em um dos campos do CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni dividiu o time em dois grupos e passou as orientações ao elenco sobre o treino tático a ser aplicado em metade do campo.

Os auxiliares técnicos entraram em ação. Nelson Simões ministrou um trabalho de ajustes defensivos com os atletas do setor, enquanto Charles Hembert esteve no campo 1 do CT com laterais e zagueiros para um treino de movimentação defensiva.

Com meio-campistas e atacantes, Rogério Ceni comandou um trabalho focado na movimentação de construção ofensiva com troca de passes, cruzamentos e finalizações a gol no campo 2.

Em transição, os meio-campistas Léo Cittadini e Cauly participaram apenas do aquecimento e de uma etapa da atividade com o elenco. Eles participaram de um treino específico.

A equipe realiza a penúltima atividade na manhã desta quinta-feira, 28, na Cidade Tricolor. Na zona de rebaixamento, o Esquadrão de Aço soma 25 pontos e ocupa a 17ª colocação.