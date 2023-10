Com atletas da base, Ceni comanda treino coletivo no Bahia

O Bahia deu mais um passo em sua preparação para o confronto com o Flamengo na manhã deste sábado, 23, durante uma sessão de treinamento realizada no CT Evaristo de Macedo. Sob a orientação do treinador Rogério Ceni e com a presença de quatro atletas da base, o elenco tricolor realizou um treino coletivo.

Antes do coletivo, os atletas se reuniram no auditório para assistir a um vídeo preparado pela comissão técnica, contendo informações sobre o próximo adversário. Na sequência, os jogadores partiram para a academia, onde realizaram uma ativação muscular.

No campo, Rogério Ceni comandou um coletivo com a presença de Wendell Passos, Ruan, Kennedy e Canela, atletas da base tricolor que tiveram a oportunidade de completar a atividade. Ao longo do treinamento, o treinador escalou os jogadores que foram titulares no último confronto contra o Santos.

O lateral-direito André e os meias Léo Citaddini e Cauly participaram de uma atividade especial com o preparador físico Thiago Teixeira. Os três se recuperam de lesão.

Seguindo o cronograma estabelecido no início da semana, o elenco do Bahia terá uma folga no domingo, 24, para descansar e recuperar as energias. As atividades serão retomadas na segunda-feira, quando a equipe continuará se preparando para o confronto contra o Flamengo. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 30, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.