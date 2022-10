Com ausência de Daniel, Barroca busca substituto

Se tem gente que acabou de chegar, como o técnico Eduardo Barroca, também tem atleta que usou a camisa tricolor como sua segunda pele neste ano. Nesse assunto, não tem como não falar de Daniel, jogador que mais atuou pelo Bahia na temporada e ficou de fora apenas em quatro ocasiões das 36 rodadas disputadas na Série B. Contudo, o meia está suspenso do próximo duelo pelo terceiro cartão amarelo e não tem substituto com características semelhantes. Assim, o treinador terá que fazer algo diferente para suprir a ausência do camisa 10.

E agora, Barroca? O meia está fora, não tem substituto direto e o jogo pode ser o do acesso. O meia referência para o Esquadrão entrou sempre que esteve disponível, mesmo quando começou um jogo no banco de reservas. Sem outro articulador para substituir Daniel, não há como manter exatamente a mesma forma de jogar, independentemente de quem atue no lugar. Com dois gols marcados e quatro assistências distribuídas, o papel do atleta foi sobretudo de abastecer seus companheiros do ataque, mas outras alternativas possíveis podem tornar o time mais defensivo ou com maior poder ofensivo, sempre com menos equilíbrio.

Como chegou há pouco, essa também é a primeira vez que o comandante terá que lidar com esse dilema. Porém, os técnicos anteriores passaram por essa situação. Das quatro oportunidades em que Daniel não entrou, a primeira foi na oitava rodada. O confronto foi contra a Ponte Preta, na Arena Fonte Nova, e o jogo terminou com triunfo do Tricolor por 2 a 1. À época, Guto Ferreira resolveu por Rezende e sinalizar uma atitude mais defensiva do time. O mesmo fez Enderson Moreira, duas vezes. Na 21ª rodada, contra o Náutico, e na 32ª rodada, contra a Chapecoense. A estratégia funcionou na primeira vez, com um sonoro 3 a 0, mas acabou sendo um tiro pela culatra na segunda, quando a Chape derrotou o Bahia por 3 a 1, em Santa Catarina.

Ainda sob o comando de Enderson Moreira, o Tricolor teve mais uma variação sem Daniel em campo. Pela 31ª rodada, o Esquadrão empatou com o Operário por 2 a 2, em casa, mas o esquema foi diferente. Ao invés de por mais um homem de meio-campo, o técnico decidiu recuar Ricardo Goulart e fazer um trio de ataque com Vitor Jacaré, Matheus Davó e Marco Antônio. Nessa partida, o próprio Goulart conseguiu deixar o dele.

E na prática, quem joga?

Por ser a primeira vez que passa por isso, é difícil afirmar o que Eduardo Barroca decidirá fazer para o duelo contra o Guarani. A estratégia mais usual parece ser a utilização do volante Rezende, mas a necessidade do triunfo e os traços ofensivos do técnico podem fazer ele optar por ideias com maior poder de fogo.

Até por ser na Arena Fonte Nova, com o massivo apoio do seu torcedor, o técnico deve escolher um meia-atacante para a vaga do camisa 10. A primeira opção é Matheus Davó, que treinou com o time titular durante a semana e entrou na última partida, com direito a gol e bola na trave. Nesse caso, quem ocuparia a faixa mais recuada seria Ricardo Goulart, como meia-atacante no esquema do time.

Porém, há outro nome que pede passagem para ocupar essa vaga. O atacante Marco Antônio, que também foi testado durante a semana, entrou bem no último jogo e talvez mude um pouco menos as características da equipe. O atleta poderia entrar diretamente no lugar de Daniel, com um papel de meia ofensivo central, atrás dos atacantes.

À beira do acesso, independentemente de quem entrar, a responsabilidade é de jogar uma ‘final de campeonato’ pela volta à elite nacional.

Ingressos esgotados

E tem mais uma possibilidade de recorde vindo aí. Ontem, a dois dias do jogo contra o Guarani, o Bahia anunciou que os ingressos para o confronto estavam esgotados. Antes disso, o balanço era de que quase 45 mil pessoas já estavam garantidas. Agora, só haverá bilhetes se tiver alguma desistência na compra on-line.