Com bolas paradas, Bahia avança para pegar o Internacional | A TARDE

Na manhã desta segunda-feira,16, elenco do Bahia voltou aos trabalhos de preparação para o jogo contra o Internacional, válido pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão.

No auditório, os jogadores assistiram a um vídeo produzido pela comissão técnica com lances do adversário. Em seguida, exercícios de ativação na academia do clube.

Após um rápido aquecimento comandado pelo preparador físico Danilo Augusto, ocorreu um trabalho em campo reduzido, com objetivo de aprimorar a troca de passes e movimentação

Logo depois, o treinador Rogério Ceni esteve com uma parte do elenco, onde ministrou uma atividade de construção de jogadas desde o campo de defesa.

Na tarde desta terça-feira, 17, o grupo finaliza a preparação no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento da Série A, o Bahia ocupa a 16ª colocação na tabela do Brasileirão, com 28 pontos ganhos.