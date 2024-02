Com "brilho nos olhos", Caio Alexandre é apresentado no Bahia | A TARDE

Apresentado oficialmente direto de Manchester, onde o Bahia pré-temporada, o meia Caio Alexandre falou pela primeira vez como jogador do clube na manhã deste sábado, 20. O atleta pertencia ao Fortaleza e se tornou a maior compra feita por um clube do Nordeste (R$ 24,3 milhões).

O diretor de futebol Carlos Santoro apresentou o jogador de maneira oficial ressaltando a vontade do jogador de vestir a camisa do Bahia e o futebol de alto nível praticado nas últimas temporadas no futebol brasileiro.

“Um dia especial de apresentação oficial do Caio Alexandre. Um jogador que desde o final da temporada a gente tinha muito interesse, mas foi algo que se prolongou. Nesse tempo todo é importante ressaltar a vontade do Caio pela escolha do Bahia por querer vestir essa camisa, por querer fazer parte desse projeto. Um atleta de 24 anos, porém com muita experiência, que teve nos últimos 18 meses jogando em altíssimo nível no futebol brasileiro. O Caio vem para fazer parte desse projeto, que no ano passado era o ano zero, agora como ano um, a gente quer buscar coisas maiores”, declarou Cadu Santoro.

As primeiras palavras de Caio Alexandre como jogador do Bahia foram de agradecimento e demonstração de felicidade. “É um prazer estar aqui, me sinto muito feliz e honrado por vestir essa camisa”, começou o novo meia do Esquadrão.

Alvo de outros clubes como Corinthians e Palmeiras, por exemplo, Caio confirmou que recebeu outras propostas, mas não citou os clubes. No fim, prevaleceu o desejo dele de abraçar o projeto do Bahia.

“Tive sim outras propostas. Fico muito agradecido pelo interesse de outros times no meu trabalho, mas eu escolhi estar aqui no Bahia. Desde que fiz o primeiro contato com o Cadu, com o Rogério, eles me passaram muita confiança no projeto. É um projeto gigantesco, é um projeto que brilha os olhos de qualquer jogador e hoje a gente tem uma estrutura fantástica aqui na Inglaterra e tem o nosso centro de treinamento em Salvador, que é um centro de treinamento de alta qualidade. A gente fica feliz em trabalhar em um grande clube como o Bahia e isso me deu tranquilidade para escolher vir para cá e desenvolver o meu trabalho”, revelou o meia.

O fato do Bahia ter viajado para fazer a pré-temporada na Inglaterra, no centro de treinamento do Manchester City, foi uma motivação a mais para Caio Alexandre, que chegou a aproveitar alguns dias em solo europeu.

‘Isso mexeu muito comigo, me deixou muito motivado e muito feliz pra estar aqui no dia de hoje. Aproveitei uma semana, queria ter aproveitado mais, mas isso foi uma negociação extensa e que demorou um pouquinho, mas saiu da melhor forma possível. Então eu encaro isso como uma grande oportunidade. Estou buscando aprender, estou buscando melhorar a cada dia com meus companheiros, com a comissão, com todos que estão me passando as coisas boas daqui, para chegar no Brasil e desempenhar o meu melhor futebol”, contou Caio.

Caio Alexandre escolheu o projeto do Bahia | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Uma das preocupações com as novas contratações do Bahia para o meio de campo é a questão defensiva. Para Caio Alexandre, o time ficará mais protegido com a posse de bola, que é a principal característica dos jogadores do meio, mas ressaltou que todo mundo tem a capacidade para atacar e defender dentro de campo.

“Eu acho que todos nós jogadores temos a capacidade tanto de jogar como de defender, temos essa obrigação. A gente tem um time jovem, tem um time muito técnico, tem um time que tem a necessidade de ter o controle da partida, de ter o controle do jogo, mas sabemos das nossas obrigações defensivamente. Com o estilo de jogo nosso, professor, que busca ter o controle, busca ter jogadores próximos, a gente fica mais protegido tendo a posse de bola do que sem a bola. A nossa principal arma é quando a gente tiver o controle da partida, tiver o controle das ações do jogo, vai deixar a gente muito mais próximo do gol do que quando a gente tiver sem”, afirmou o jogador que foi contratado junto ao Fortaleza.

O elenco principal do Bahia deve estrear na temporada apenas na 3ª rodada do Campeonato Baiano, contra o Jacobina. O duelo está marcado para as 19h15 de quarta-feira, 24, na Arena Fonte Nova.