Com Cauly e Everton Ribeiro preservados, Bahia relaciona 25 atletas | A TARDE

A disputa por uma vaga na final do Campeonato Baiano de 2024 começa neste sábado, 9, para o Bahia. O técnico Rogério Ceni convocou 25 atletas para o confronto diante do Jequié nesta às 16h, no Estádio Waldomiro Borges. Preservados, Cauly, Everton Ribeiro e Marcos Felipe não viajaram.

Quem também ficou de fora da lista de relacionados foi o zagueiro Victor Cuesta, que foi liberado pelo Bahia para resolver assuntos pessoais. Outra novidade é o retorno do atacante Ademir, que ficou fora do último jogo por conta de uma gripe, mas está recuperado.

O time titular também também conta com mudanças importantes. Rogério Ceni resolveu poupar vários jogadores e entrar com uma equipe mista para o primeiro jogo da semifinal. A escalação para a partida contra o Jequié tem: Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Cicinho; Rezende, Yago Felipe e Luciano Juba; Biel, Rafael Ratão e Estupiñán.

Confira a lista com todos os relacionados:

Adriel e Danilo Fernandes

Cicinho, Gilberto, Caio Roque, Luciano Juba e Santiago Arias

Marcos Victor, David Duarte, Kanu, Marcello e Gabriel Xavier

Jota, Sidney, Rezende, Yago Felipe, Thaciano, Roger, Jean Lucas, Caio Alexandre

Ademir, Biel, Everaldo, Rafael Ratão, Oscar Estupiñan