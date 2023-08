Com chuva de gols perdidos, São Paulo e Bahia empatam em 0x0

O Bahia visitou o São Paulo no Morumbi na manhã deste domingo, 30, em partida válida pela 17º rodada do campeonato Brasileiro. Em jogo com um show de gols perdidos, o marcador não saiu do zero. O grande destaque do dia foi o goleiro Marcos Felipe, exigido diversas vezes com grandes defesas e que garantiu, pelo menos, 1 ponto para a equipe tricolor baiana.

Com um retrospecto de 8 jogos sem triunfo, contando Brasileirão e Copa do Brasil, o Bahia se mantém dentro da zona de rebaixamento, com 15 pontos, o esquadrão de aço iguala a pontuação do Goiás, primeiro time fora do Z4, que ainda joga na rodada e tem uma vitória a mais.

O São Paulo, por sua vez, entrou em campo com duas derrotas nas costas, para o Cuiabá na 16º rodada, e para o rival Corinthians, pela Copa do Brasil. A equipe tricolor paulista tem o segundo melhor aproveitamento da Série A em casa, atrás somente do Botafogo, líder com 40 pontos. Com o resultado, o São Paulo se mantém em 8º lugar na rodada.

O jogo:

A partida iniciou morna, com as duas equipes querendo estudar o campo adversário, com o passar dos minutos, a intensidade foi aumentando e as oportunidades também. O São Paulo, dentro de casa, se arriscava pela esquerda. A sua primeira grande oportunidade surgiu aos 13 minutos, após Rodrigo Nestor receber um grande passe dentro da área, o meia chutou forte em direção ao gol, exigindo do goleiro Marcos Felipe a primeira grande defesa da partida.

E não demorou para vir a segunda. Após cobrança de escanteio e cruzamento de Wellington Rato na área, a defesa do Bahia desvia, mas o rebote encontra Caio paulista que, de primeira, solta uma bomba. Mais uma grande defesa de Marcos Felipe, que manda a finalização para a lateral.

Aproveitando as brechas da defesa adversária, o São Paulo mantinha grande intensidade. O Bahia, por sua vez, com menos posse de bola, investia no contra-ataque para tentar sair com o triunfo do Morumbi. A primeira chance clara veio com Rezende, que subiu com velocidade e fez grande passe para Mateus Bahia, que finalizou de fora da área e mandou por cima do gol paulista. Em seguida, foi a vez de Ademir assustar os donos da casa. Ele avançou pela direita, cortou pelo meio e finalizou ao lado esquerdo do gol, tirando tinta da trave.

Aos 32 minutos, foi a vez do São Paulo perder grande chance. Após Marcos Felipe falhar em uma saída de bola, Juan interceptou o passe e deu a chance para David abrir o placar. De frente para o gol, ele finalizou no canto direito.

Protagonista do primeiro tempo, novamente Marcos Felipe foi exigido, desta fez em uma bela jogada coletiva da equipe paulista. Em seguida de uma bela roubada de Pablo Maia ainda na defesa, Rafinha se infiltrou na esquerda e tabelou com Wellington Rato, que completou em cheio para o gol, novamente, uma grande defesa do goleiro da equipe baiana, que cedeu cobrança de escanteio.

Mesmo com diversas oportunidades para tirar o zero do placar, tanto do São Paulo quanto dos ótimos contra-ataques do Bahia, o primeiro tempo foi finalizado sem nenhum grito de “gol”.

Bahia empata e segue na seca de triunfos | Foto: Rafael Machaddo/E.C. Bahia

Sem mudanças em relação ao primeiro tempo, a segunda etapa mostrou a mesma intensidade da equipe paulista, logo nos primeiros minutos, Juan recebeu um ótimo passe pela direita, que tentou completar cruzado na frente de Marcos Felipe, mais uma vez, o goleiro do Bahia levou a melhor.

E não parou por aí! Aos 20 minutos, mais uma grande oportunidade para a equipe paulista abrir o placar. Desta vez, Caio paulista cruzou na ponta esquerda em direção ao gol, novamente, o goleiro cresceu e impediu que o placar fosse aberto.



Desejando uma mudança de ritmo, principalmente em relação à dominância do São Paulo, Renato Paiva fez as suas primeiras mudanças. Vinicius Mingotti e Rezende saíram para a entrada de Rafael Ratão e Vitor Jacaré. Seis minutos após a entrada, Jacaré recebeu livre na área e completou para o fundo da rede, entretanto, o lance foi anulado por impedimento na jogada.

Ainda com superioridade, o São Paulo chegou novamente na área adversária. Após cobrança de escanteio, Beraldo cabeceou para Arboleda, que completou, também de cabeça, em direção as redes defendida pelo goleiro Marcos Felipe, que foi o grande responsável por manter o zero no placar até o apito final do árbitro Ramon Abatti.

Próximo confronto:

O Bahia entrará em campo novamente no próximo domingo, desta vez dentro de casa, na Itaipava Arena fonte nova. A partida será contra o América-MG, vice lanterna, às 18:30. Esta será a oportunidade do tricolor quebrar uma seca de 6 jogos no Campeonato Brasileiro, que não vence desde o dia 21 de junho, contra o Palmeiras.