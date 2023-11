Com construção ofensiva, Bahia segue treinos visando o Corinthians | A TARDE

O elenco do Bahia deu continuidade as atividades de preparação mirando o importante compromisso contra o Corinthians, marcado para o próximo dia 24, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Inicialmente, os jogadores foram ao auditório da Cidade Tricolor para acompanhar vídeos do adversário. Antes de irem a campo, o grupo realizou um trabalho de ativação na academia do clube.

Já no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, o técnico Rogério Ceni ministrou atividades de ataque contra defesa. A primeira foi em campo reduzido e outro foi aplicado a parte tática. Ao final, os jogadores aperfeiçoaram construção de jogadas desde a defesa, com troca de passes.

Em recuperação de lesão muscular, o zagueiro Raul Gustavo seguiu a programação de atividades na academia e na fisioterapia. O grupo volta ao trabalho na manhã deste sábado, 18.

Primeiro time fora do Z-4, o Esquadrão de Aço ocupa o 16ª posição, com 38 pontos ganhos, um a mais que o Cruzeiro, primeiro time na zona da degola, e que tem dois jogos a menos.