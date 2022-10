Com contrato no fim, Davó garante vontade de renovar com o Bahia

O atacante Matheus Davó se tornou uma das peças chaves na conquista de pontos do Bahia no Campeonato Brasileiro da Série B. Com 9 gols, o artilheiro do time na competição, tem contrato com o Tricolor até o fim do ano, mas não esconde o desejo de renovar seu vínculo. No entanto, ele diz estar 100% focado no acesso à Série A.

"Ainda não tem conversa. A gente está com foco total no acesso. Mas a minha vontade, sim, é ficar, me identifiquei com o clube. Mas é aquilo, que seja feita a vontade de Deus. O que eu posso fazer é jogar bem e buscar o acesso", declarou Davó.

Sobre os gols na Série B, o atacante diz que essa será uma temporada que será lembrada por ele. "Com certeza. Acho que é uma coisa que vai ficar marcada na minha carreira. Ser artilheiro do campeonato com a camisa do Bahia. Então estou muito feliz, mas mais feliz ainda pelo objetivo que está perto de ser alcançado", pontuou.

Questionado sobre a ansiedade pelo acesso, o jogador falou sobre blindar o clube da euforia do torcedor. "Acho que ansiedade é normal do torcedor, mas acredito que aqui dentro a gente não pode trazer isso. A gente sabe que tem que fazer o papel bem feito dentro campo, procurar fazer da melhor forma. A gente quer o mais rápido possível esse acesso. Mas não podemos ter afobação. Temos que ficar tranquilos", disse.

Bahia enfrenta o Guarani nesta sexta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, às 19h, em partida que pode selar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo é válido pela 36ª rodada da Série B.