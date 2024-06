Com Cuesta, Bahia começa a preparação mirando o jogo contra o Fortaleza

Elenco do Bahia durante atividade na Cidade Tricolor - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia começou a semana de preparação para o importante compromisso contra o Fortaleza, marcado para esta quinta-feira, 13, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válida pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os trabalhos foram abertos nesta segunda-feira, 10, com fortalecimento muscular academia. Na sequência, o grupo participou de um rápido aquecimento no CT Evaristo de Macedo.

Em seguida, a comissão técnica separou dois times e promoveu uma atividade de ordem tática em campo reduzido, com dois times separados e um coringa. Os goleiros estiveram na linha e foram utilizadas dez traves pequenas. Ainda após o treino, os zagueiros aperfeiçoaram jogadas aéreas.

Continuando a programação estabelecida pelo clube, volante Acevedo seguiu o processo de recuperação na academia. Recuperado, o zagueiro argentino Victor Cuesta treinou normalmente. O lateral-esquerdo Ryan, recuperado da lesão de ligamento cruzado anterior do joelho (LCA), é outro que treinou como o grupo. O plantel do Esquadrão retorna aos trabalhos na tarde desta terça-feira, 11.



Na briga pelas primeiras posições, o Tricolor de Aço é o vice-líder do Brasileirão, com 14 pontos somados, a mesma pontuação do líder Flamengo, que está na frente devido ao saldo de gols.