Com força total, Bahia visita o Itabuna em retorno à semi do Baianão

Depois da classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, onde derrotou o Camboriú pelo placar de 1 a 0, durante a semana, o Bahia tem outro jogo importante contra o Itabuna, neste sábado, 11, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano. O Esquadrão volta a disputar a segunda fase estadual depois de ter ficado de fora no ano de 2022.

O treinador português Renato Paiva vai para campo com o que tem de melhor, já que o Tricolor almeja conquistar seu 50º título da competição. Segundo maior campeão estadual do Brasil, o Bahia não vem agradando os torcedores com o futebol que tem apresentado e o time vai querer dar uma resposta positiva dentro das quatro linhas.

Enquanto isso, o Itabuna, que fez uma campanha surpreendente no Baianão, goleando o Vitória e o próprio Bahia, vai em busca de alcançar a sua primeira final de Campeonato Baiano na história. A equipe, que chegou a disputar a segunda fase da competição no ano de 2008, quer ir além neste ano de 2023.

O Bahia terminou a primeira fase do Baianão na liderança, com 21 pontos conquistados em nove jogos - sete triunfos e duas derrotas. Uma dos reveses foi para o próprio Itabuna, em jogo onde o Tricolor mandou a campo apenas garotos formados nas divisões de base do clube.



Já o Dragão terminou a primeira fase com a quarta melhor campanha, com 15 pontos nos nove jogos disputados - quatro vitórias, três empates e duas derrotas. O Itabuna avançou às semifinais com quatro gols de saldo, sendo o melhor da competição, muito por conta das goleadas aplicadas contra Vitória (4 a 1) e Bahia (4 a 0).

Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos, o Bahia tem a vantagem de disputar o segundo jogo dentro da Arena Fonte Nova. O primeiro duelo será na cidade de Camacan, mando de campo do Itabuna. O segundo jogo entre as duas equipes vai acontecer no dia 18, que é um sábado. Quem vencer vai enfrentar na final o vencedor de Jacuipense e Juazeirense.

FICHA TÉCNICA:

Itabuna x Bahia - Semifinal do Campeonato Baiano

Local: Estádio Ribeirão, em Camacan, às 16h

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira

Itabuna - Thiago Passos, Luiz Felipe, Jan Pieter, Lucimário e Elivelton; Hebert, Matheus Chaves e Alex Sandre; João Neto, Cesinha e Hítalo. Técnico: Sérgio Araújo.

Bahia - Marcos Felipe, André (Cicinho), Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Jacaré, Ricardo Goulart (Everaldo) e Biel. Técnico: Renato Paiva.