Com pênalti polêmico, Bahia perde para o Flamengo no Maracanã | A TARDE

O Bahia chega a segunda derrota seguida na Série A do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 30, o Esquadrão de Aço foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, gol marcado pelo atacante Pedro, em cobrança de pênalti na etapa final.

A equipe azul, vermelha e branca teve um jogador a menos no segundo tempo, após Kanu ser expulso. A arbitragem foi alvo de reclamação por conta do pênalti marcado pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio.

Com o resultado, o time azul, vermelho e branco segue na zona de rebaixamento, com os mesmos 25 pontos e na 17ª posição. O Esquadrão volta a campo no próximo sábado, 7, fora de casa, contra o Goiás, em mais um confronto direto para fugir da zona do rebaixamento.



Agora, resta torcer para o Santos não vencer o Vasco da Gama. Caso isso ocorra, o Esquadrão de Aço pode cair mais uma casa.

Equipes fazem jogo ofensivo e veloz na etapa inicial



Após se estudarem nos primeiros minutos, as equipes buscaram se atacar. Aos sete, o Flamengo chegou. Wesley avança pela direita e cruza na área. Gilberto domina e tira mal. Bruno Henrique pega a sobra, bate pro gol e manda pra fora. Na sequência o Bahia contra-ataca e responde. Ademir passa na direita para Rafael Ratão, que domina bate forte e cruzado para a defesa do goleiro Rossi.



Aos 14, Everton Ribeiro aparece no lado direito e manda na área. Sozinho na grande área, Bruno Henrique resvala de cabeça e manda pra fora. Em seguida, Bruno Henrique rouba a bola de Kanu e passa para Pedro. Em velocidade, o atacante do Flamengo puxa o contra-ataque e erra na tomada de decisão. Fácil para a defesa do Bahia cortar.



O jogo estava lá e cá. Rapidamente, o Esquadrão chega. Thiago Maia afasta errado. Yago pega a sobra e passa para Gilberto que cruza para Rafael Ratão cabecear para a defesa tranquila de Rossi.



O goleiro argentino do Flamengo quase falha. Após lançamento na área, Kanu sobe e Rossi sai pessimamente mal do gol. Por sorte, a defesa afastou. O Flamengo ataca com perigo. Everton Ribeiro recebe lançamento de Gerson e passa de peito para Bruno Henrique chutar cruzado com perigo na pequena área. Ninguém desvia.



No final do primeiro tempo, dois lances perigosos. Aos 43, a arbitragem dá pênalti de Yago Felipe em Ayrton Lucas. O VAR é acionado e a marcação é anulada por Sávio Pereira Sampaio. Nos acréscimos, Erick Pulgar cobra a falta direto e bola explode no travessão.



Segundo tempo tem pênalti polêmico a favor do Flamengo



Victor Hugo recua errado para Marcos Felipe com um passe fraco. Gerson toma a frente, vai em direção ao gol e é parado com uma falta de Kanu. O capitão do Bahia tem o cartão amarelo anulado após análise do VAR e é expulso de campo. Na sequência, Érick Pulgar cobra a falta de pé direito e a bola passa perto do gol.



Aos 10 minutos, o lance polêmico do segundo tempo. Em disputa dentro de grande área, Gilberto divide com Bruno Henrique, tenta cortar e atinge o atacante do Flamengo. O lance foi analisado pelo VAR e o árbitro Sávio Pereira Sampaio confirma o pênalti. Aos 14 minutos Pedro cobra e faz o gol do time carioca. O camisa 9 acabou uma seca de oito jogos sem marcar.



Everton Ribeiro cruza para Bruno Henrique que finaliza de cabeça para grande defesa de Marcos Felipe, aos 27. No minuto 31, Biel recebe e acha Luciano Juba. O atacante parte sozinho para o ataque, chuta forte e Rossi defende e manda para escanteio.

Flamengo novamente no ataque. Cebolinha faz boa jogada pelo lado direito, dribla dois jogadores e, na hora de chutar, chuta fraco para defesa de Marcos Felipe. Gerson e Luiz Araújo trocam passes. Volante acha atacante na área. Luiz Araújo arrisca um chute, mas bola vai para fora.



FICHA TÉCNICA



Flamengo 1x0 Bahia, 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data: Sábado, 30/09/2023

Horário: 16h



Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF/FIFA)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE/FIFA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR/FIFA)



Cartões amarelos: Thiago Maia (FLA); Rezende e Yago Felipe (BAH)

Cartões vermelhos : Kanu (BAH)

Gols: Pedro (FLA)



Flamengo: Rossi; Wesley (Matheuzinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia (Luiz Araújo), Gérson e Everton Ribeiro (Victor Hugo); Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Pedro (Gabigo)l. Técnico: Mário Jorge (interino).



Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Victor Hugo e Camilo Cándido (Jacaré); Rezende, Yago Felipe (Acevedo) e Thaciano; Ademir (Luciano Juba), Rafael Ratão (Biel) e Everaldo (Gabriel Xavier). Técnico: Rogério Ceni.