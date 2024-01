Com reforço de Jampa e Ruan, Bahia inicia semana de treinos | A TARDE

Após a folga de domingo, 14, os jogadores do Bahia voltaram às atividades na manhã desta segunda-feira, 15, em Manchester, na Inglaterra. A segunda semana de pré-temporada do Tricolor em solo europeu começou com a presença de dois novos atletas: o goleiro Arthur Jampa e o atacante Ruan Pablo, ambos das categorias de base.

Os jogadores começaram o dia com um aquecimento sob supervisão do preparador físico e, na sequência, a comissão técnica separou o grupo em dois times, com dois coringas e quatro goleiros, e realizou um trabalho técnico.

Na parte final, o técnico Rogério Ceni ampliou o espaço, retirou os coringas e adicionou seis traves pequenas. Durante a atividade, o treinador aproveitou para passar orientações táticas aos jogadores.

Por volta das 13h, no horário de Brasília, o elenco tricolor terá uma nova sessão de treinamento. A volta para o Brasil está prevista para domingo, 21.