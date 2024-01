Com reservas, Bahia recebe a visita do Jequié na estreia do Baianão | A TARDE

Hoje tem Esquadrão em campo. Após pouco mais de um mês, a fiel torcida tricolor vai matar a saudade do time azul, vermelho e branco. Logo mais às 21h15, o Bahia recebe a visita do Jequié, na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada do Baianão 2024.

Após vir agressivo no mercado e contratar jogadores de peso, como os volantes Caio Alexandre e Jean Lucas, além do meia Everton Ribeiro, a torcida do Bahia espera que o time seja bicampeão estadual. Como o time principal comandado por Rogério Ceni está em pré-temporada em Manchester, a equipe sub-20 vai atuar nas duas primeiras rodadas do baiano, sob o comando de Rogério Ferreira.

Atual campeão da Série B estadual, o Jequié vem para a capital baiana em busca do resultado. A equipe realizou uma pré-temporada de pouco mais de dois meses, onde realizou três amistosos. A apaixonada torcida do Jipão vai marcar presença e apoiar o time na Fonte Nova.

Tricolor terá mescla de jovens e atletas que voltaram de Manchester

Com a Jequié principal em pré-temporada na Inglaterra, voltaram para o Brasil o goleiro Adriel, o zagueiro Marcos Victor e o lateral-direito André devem enfrentar o Jequié. O Bahia que estreará no estadual ainda não está definido e contará com alguns jovens da base e atletas que buscam uma oportunidade, como o lateral-esquerdo Caio Roque e o volante Diego Rosa.

Com reforços, ADJ quer surpreender em Salvador

Gabardo Júnior tem dúvidas na escalação no sistema defensivo e no ataque. Na defesa, o lateral-esquerdo Espeto deve ser titular. Ele briga por posição como experiente Capa, ex-Vitória e Avaí. No ataque, Alex e Igor Bádio disputam vaga.

FICHA DE JOGO

Bahia x Jequié, Campeonato Baiano Série A - 1ª rodada

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Horário: 21h30

Árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto e João Paulo de Souza Reis

Quarto árbitro: Janielton Andrade de Oliveira

Bahia: Adriel, André, Marcos Victor, Marcello e Caio Roque; Diego Rosa, Paulo Souto e Vitinho, Guilherme, Everton e Tiago. Técnico: Rogério Ferreira.

Jequié: Marcos, Marcos Vinícius, Sérgio Baiano, Júnior Henrique e Espeto (Capa); Gustavo Caetano, Bruno Henrique e Arthur Caculé; Willian Mococa, Alex (Igor Bádio) e Vagner. Técnico: Gabardo Júnior.